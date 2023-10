Lucas (Estêvão Antunes) tem muito pouca sorte. É despejado da casa com a mãe (Custódia Gallego), cega e fã de perucas a fazer lembrar os tempos em que era atriz. Muito bom cozinheiro, usa flor-de-lis e peixe do rio como ninguém, melhor do que o pai (Carlos Areia), chefe num cruzeiro sem volta à vista. É atirado para uma barraca, onde tenta sobreviver, vendendo as suas comidas num serviço de take away chamado “Papaléguas”. Noémia (Daniela Gago), a sua namorada ou, pelo menos, a mulher que não o larga, aspirante a jornalista, quer que Lucas siga o seu talento, mas o protagonista de A Bela América sente que não pode deixar a mãe sozinha. Eis que surge essa América (São José Correia), candidata a Presidente da República, com campanha e logótipos conhecidos de eleições dos Estados Unidos da América, símbolo de esperança por quem Lucas fica obcecado.

O filme, que marca o regresso às longas-metragens de António Ferreira — o último tinha sido “Pedro e Inês”, o mais visto de 2018 em Portugal — é uma fábula desconcertante por várias razões, dividida em duas narrativas, que ora se aproxima de uma típica comédia portuguesa, onde os clichés e as caricaturas dominam, ora sai dessa rota, para falar mais a sério sobre desigualdades sociais a partir da obsessão que Lucas ganha por América.

No fundo, parece perder-se mais na atualidade dos dias, no querer dizer algo de relevante pintado de sátira social, do que no achado que é Lucas, retrato convincente de um homem talentoso, sem futuro, perversamente apegado ao sonho americano. O realizador defende-se de críticas e provocações sobre sua mais recente obra, guardada na gaveta há 20 anos, que, segundo defende, está longe dos filmes portugueses. “Esses estão na estratosfera, mais preocupados com a arte, com a linguagem cinematográfica. É aborrecido. Não gosto de filmes que falam de filmes. Falta realidade ao cinema português”, garante.

