A Mazda tem no MX-30 o seu único modelo exclusivamente a bateria (BEV). Como eléctrico, este modelo tem como maior fragilidade o facto de ter uma autonomia pouco generosa, mas como automóvel pouco há a apontar, pois o SUV nipónico tem um estilo atraente, uma construção sólida e materiais agradáveis à vista e ao toque, transmitindo de imediato a sensação de qualidade quando se entra a bordo. E todas estas virtudes fazem com que a autonomia do MX-30 deixe de ser um defeito (tão) grave, a partir do momento em que a marca operou uma radical redução de preço, retirando 9000€ ao valor que antes exigia na versão de acesso à gama (e mais 900€, caso o cliente opte por um contrato de financiamento Credibom).

Assim, até ao final deste ano, o MX-30 pode ser adquirido por particulares por valores a partir de 26.900€. Para as empresas, este “negócio do Japão” é ainda mais atractivo, pois neste caso os valores iniciam-se abaixo de 22.000€, fruto da dedução do IVA a 100%. A que há ainda que somar outros benefícios fiscais, como a isenção do pagamento do IUC e da tributação autónoma.

A bordo do Mazda MX-30, são vários os detalhes que evidenciam o cuidado colocado na construção deste SUV eléctrico 4 fotos

Limitada ao stock existente (150 unidades), esta campanha, que estará em vigor até ao final de 2023, faz com que o MX-30 passe de uma proposta relativamente cara para uma das alternativas mais baratas do mercado, no que aos veículos eléctricos diz respeito. E isso leva o director de Vendas da Mazda Motor de Portugal, Paulo Ribeiro, a antecipar uma boa receptividade por parte dos consumidores. “Estamos convictos do sucesso desta nova campanha, em que fazemos novo esforço e colocamos o valor de aquisição [do MX-30] abaixo do da grande maioria das propostas que os nossos concorrentes contam no mercado, até mesmo de viaturas de segmentos abaixo daquele em que o MX-30 EV se insere”, afirmou este responsável, no lançamento da acção promocional.

Para se ter uma ideia, o Dacia Spring – o BEV mais vendido a particulares em Portugal – é, neste momento, comercializado desde 22.050€ na versão Extreme 65 (valor com IVA incluído), pelo que o fosso que o separava do MX-30 estreitou drasticamente, sobretudo se consideramos que, de série, a Mazda “capricha” bastante mais no equipamento. E recorde-se que o eléctrico romeno, além de mais pequeno que o SUV japonês, anuncia uma autonomia muito similar. Enquanto o MX-30 percorre cerca de 200 km com uma carga completa da sua bateria com 35,5 kW de capacidade, o Dacia monta um acumulador de 26,8 kWh que lhe permite anunciar até 218 km de alcance entre recargas, sendo que entrega muito menos potência (48 kW/65 cv versus 107 kW/145 cv).