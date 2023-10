Um dirigente do braço político do Hamas foi convidado para dar uma aula aberta sobre o conflito israelo-palestiniano numa universidade em Lisboa, há poucos anos, avança o semanário Expresso.

O jornal não especifica qual a universidade onde foi a aula aberta, mas refere que houve algum celeuma entre alguns dos alunos que assistiram ao colóquio.

Durante a aula, terá sido lido passagens de um manual, onde era feita a apologia do Hamas. Além da exibição de um vídeo de propaganda, no final terá ainda sido distribuído aos participantes um DVD que enaltecia o movimento.

Um dos alunos que participou no debate disse ao jornal que “foi uma aula bem polémica”, pedindo anonimato. Já os dois professores que organizaram o debate garantem que não se lembram de aulas com um representante do Hamas.