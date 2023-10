Cristiano Ronaldo é um cliente habitual do centro da tempestade, quer por situações que o próprio protagoniza, quer por lutas em que faz questão de se intrometer. E, sim, neste caso falamos de lutas no sentido literal. O internacional português tem dado a cara para publicitar um aguardado combate de MMA entre Tyson Fury e Francis Ngannou que vai decorrer em Riade, na Arábia Saudita.

O jogador do Al Nassr, dentro daquilo que é mais uma manobra de promoção do país através do desporto, até tem sido bastante diplomático. No início da semana, Ronaldo esteve com Francis Ngannou e ofereceu-lhe um relógio no valor de 100 mil euros. Na interação que teve com o outro lutador, foi o capitão da Seleção Nacional quem recebeu mais do que aquilo que deu.

Ainda bem que não estamos a falar de golpes e artes marciais, mas sim de elogios. Tyson Fury, pugilista britânico, confesso fã de Cristiano Ronaldo, encontrou-se com o português na Arábia Saudita. “Cristiano, o maior jogador de futebol que já existiu e estou a falar a sério. Sou um grande fã. Via-te no Manchester United na primeira passagem, na segunda passagem, no Real Madrid…”, partilhou o lutador. Num momento em que ambos integraram uma fotografia de grupo, o jogador, em jeito de brincadeira, ofereceu um murro a Tyson Fury que respondeu simulando ter sofrido um knockout.

Cristiano Ronaldo with Tyson Fury tonight. “Cristiano, you are the greatest footballer, I’m a big fan, I have watched you a lot.” pic.twitter.com/xQM0CuWjW5 — TC (@totalcristiano) October 27, 2023

Just two GOATs ????⚽️????@Cristiano Ronaldo takes a swipe at @Tyson_Fury ????#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | Saturday, 6PM | Live on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/SZR5tcRmqE — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 27, 2023

No que ao desporto de Cristiano Ronaldo diz respeito, o Al Nassr, no mesmo dia do combate entre Fury e Ngannou, deslocava-se ao terreno do Al-Fayha. Tratava-se de um jogo que ganhou ainda mais importância no decorrer da jornada com os resultados que foram surgindo antes de a equipa comandada por Luís Castro entrar em campo. O Al Hilal, de Jorge Jesus, voltou a não vacilar e ganhou ao Al-Ahli (3-1). Ao mesmo tempo, o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo empatou com o Al-Hazm (2-2). Na prática, esta conjugação significava que, em caso de vitória, o Al Nassr subia ao segundo lugar e distanciava-se do Al-Ittihad e do Al-Ahli, concorrentes diretos na luta pelo título. No dia do jogo contra o Al-Fayha, o Al Nassr recebeu nas suas instalações Figo e Ronaldo Nazário.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

زار أساطيـر كرة القدم العالمية النجم البرازيلي رونالدو والنجم البرتغالي لويس فيجو مقر نادي #النصر اليوم ????

حيث لبى النصر رغبة الثنائي العالمي بزيارة النادي والقيام بجولة تعريفية حازت على إعجابهما ???????? pic.twitter.com/zG74BuLOEv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 28, 2023

Para Cristiano Ronaldo, foi só mais um jogo com as câmaras a escrutinarem os poros na cara do português, tal o destaque que lhe é dado onde quer que jogue. O livre que o avançado tentou a meio da primeira parte ficou preso na barreira, para desagrado da larga franja de camisolas amarelas que preenchiam a bancada. O melhor que viram do avançado de 38 anos foi um cruzamento que, por acaso, acabou no poste.

O Al-Fayha estava a conseguir ser bastante perigoso, mas uma segunda parte em crescendo por parte do Al Nassr ajudou a que a vitória não fugisse. Talisca inaugurou o marcador com uma assistência de Cristiano Ronaldo. De seguida, o brasileiro bisou através de um cruzamento de Alex Telles.

O Al-Fayha ainda reduziu por intermédio de Hussein Al-Shuwaish, mas Otávio acabaria por selar o 1-3 final. Ao nível dos golos, o ketchup não saiu para Cristiano Ronaldo. Ainda que tenha tentado mais um par de livres diretos, o português ficou em branco.