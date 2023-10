O risco de demência é maior para as pessoas com níveis de escolaridade mais baixos, pelo menos, é isso que mostram os dados disponíveis em Inglaterra e País de Gales. No Reino Unido, como em Portugal e outros países, faltam estudos epidemiológicos que permitam perceber a verdadeira dimensão do problema, o impacto em cada país e como afeta as respetivas populações.

