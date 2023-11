A Fábrica de Unicórnios vai receber mais oito empresas. Bhout, Enline, iLoF, KIT-AR, Maven, Nutrium, Oscar e ValuesCo foram as escolhidas entre as “mais de 100 candidaturas” recebidas ao longo do último ano para o programa Scaling Up.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, 9 de novembro, a poucos dias do arranque de mais uma Web Summit. Este é o terceiro grupo de empresas a chegar à Fábrica de Unicórnios que está instalada no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

Durante oito meses, estas empresas vão contar com o apoio de especialistas, mentores, investidores e empresas de grandes dimensões, como a Google, Galp, Delta, Brisa, PwC ou o BPI, entre outras.

