Esta sexta-feira voltamos a falar sobre a crise no Governo e a Operação Influencer. O Presidente da República já marcou a data das próximas eleições, 10 de Março. António Costa já nos disse que preferia ter sido substituído por Mário Centeno sem eleições, numa altura em que já se começam a alinhar os candidatos à liderança do Partido Socialista e os suspeitos que estão detidos também já começaram a ser ouvidos, tudo isto ao mesmo tempo que vamos tomando conhecimento não só das peças do puzzle da investigação como de algum do argumentário dos envolvidos. Tudo parece rodar em torno de uma ideia: Como havia um grande projeto industrial para licenciar em Sines, era preciso “facilitar”. E daí, surgem várias perguntas: Será que o investimento de que se falava para Sines podia ser mesmo uma segunda Autoeuropa? Justificava a intervenção do Governo para resolver os problemas legais existentes?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.