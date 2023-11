A crise na habitação está a alterar a dinâmica recente do setor do mobiliário, aumentando a procura por soluções de armazenamento e organização, disse à Lusa o diretor-geral para o retalho do Ingka Group, que detém a Ikea.

“O que vemos é uma grande concentração de questões relacionadas com a arrumação, armazenamento e organização”, adiantou Tolga Öncü, Retail Operation Manager (diretor-geral para o retalho) do Ingka Group.

Segundo o responsável, a tendência já se vinha a verificar, foi alterada pela pandemia, mas agora voltou: “cada vez mais pessoas vivem em espaços mais pequenos”, disse.

Para Tolga Öncü, isto deve-se “à economia”, com as pessoas a optar “por viver com um amigo em vez de sozinhas porque não têm dinheiro para isso”.

Nesse caso, assegurou, “a arrumação torna-se muito importante”. “Como é que eu arrumo a minha vida num apartamento que talvez partilhe com mais duas pessoas?”, questionou, acrescentando que é por isso que há uma grande tendência de aumento no que diz respeito a este segmento.

Questionado sobre se esta tendência constitui uma preocupação para a Ikea, tendo em conta que pode levar a uma diminuição da venda de mobiliário, o responsável reconheceu que a empresa não era imune ao que se passava no mundo.

“No entanto, a nossa quota de mercado no mundo é só de 6%, o que quer dizer que 94% do negócio está em outro lado”, disse Tolga Öncü.

“Mas ainda acredito que, apesar de estarmos a celebrar 80 anos, estamos no início, incluindo em Portugal”, referiu.

Questionado também sobre os principais mercados de aposta do grupo, o responsável disse que o grande potencial está em alguns países muito grandes, como os Estados Unidos.

Tolga Öncü destacou ainda a Índia, onde está há apenas alguns anos, e onde o grupo quer expandir-se, sendo que o país mais recente onde está a chegar é a Nova Zelândia.

“Ainda assim, a Ikea está muito presente na Europa”, seguindo-se a América do Norte e algumas partes da Ásia e da Ásia-Pacífico, indicou.

Ikea investiu 65 milhões de euros em Portugal e prevê investir mais 60 milhões

A Ikea investiu, em Portugal, no ano fiscal terminado em agosto de 2023, 65 milhões de euros, e planeia investir mais 60 milhões de euros, disse ainda o diretor geral para o retalho do grupo.

Em entrevista à Lusa, Tolga Öncü disse que, no ano fiscal terminado em agosto, o investimento da Ikea em Portugal ascendeu a 65 milhões de euros, com cerca de 60 milhões de euros previstos para este ano, numa altura em que a empresa pretende avançar com a abertura de mais espaços de encomenda e recolha em Portugal.

Este ano foi “fantástico para a Ikea e para Portugal”, destacou, garantindo que a empresa tem um grande “enfoque no segmento da arrumação”.

“Em Portugal, a equipa conseguiu um crescimento de mais 11%, que é quase o dobro da média mundial”, referiu, indicando que “são várias as razões pelas quais Portugal se destaca”.

“Muitos dos melhores exemplos a nível mundial estão a ser desenvolvidos em Portugal e, depois, estamos a copiá-los para todo o mundo”, referiu.

Questionado sobre a evolução do mercado nacional desde a entrada do grupo em Portugal, Tolga Öncü salientou o aumento da quota de mercado do grupo, realçando ainda “que todo o setor de mobiliário doméstico se tornou maior” no mercado nacional.

“Se isso se deve apenas à Ikea, não saberia responder”, disse, acrescentando acreditar que a empresa “tem contribuído em grande medida para aumentar o interesse pelo mobiliário doméstico”.

Segundo o responsável, entre os planos para o mercado nacional conta-se a reestruturação do espaço da loja de Loures.

“Estamos a investir em automação para dar à loja a possibilidade de fazer o negócio de encomendas para todo o Portugal”, referiu, explicando que, atualmente, estão dependentes dos armazéns em Espanha.

“Em vez de construir um novo armazém em Portugal podemos utilizar uma das nossas grandes lojas e transformá-la”, indicou, salientando que este é um “dos projetos mais interessantes em Portugal” para o grupo.

A Ikea Portugal registou, no ano fiscal de 2023 (entre setembro de 2022 e agosto deste ano) vendas de 611 milhões de euros, um aumento de 10,8%, face ao ano anterior.

No mesmo período, o grupo Ingka, que detém a Ikea, a nível global, verificou um crescimento de 5,7% (total de 41,7 mil milhões de euros).

Em Portugal, a Ikea conta com 2.800 colaboradores.