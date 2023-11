Luís Montenegro venceria as eleições legislativas contra Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro. Pelo menos, é essa a perceção da generalidade das cerca de 500 pessoas inquiridas pela empresa Aximage numa sondagem publicada pela CNN/TVI. De acordo com este estudo de opinião, Montenegro é tido como favorito à vitória tendo do outro lado Pedro Nuno (40 para 33%) ou contra Carneiro (43 para 28%).

Esta sondagem não teve como objetivo medir a intenção de voto em determinado partido ou candidato, mas antes a perceção que os inquiridos têm sobre quem vai ganhar as próximas eleições legislativas. Assim, este estudo pode permitir tirar duas conclusões: a esta data, Montenegro é visto como tendo mais possibilidades de chegar a primeiro-ministro; e Pedro Nuno Santos é encarado como sendo aquele, no PS, em melhores condições de disputar essas eleições. Ainda assim, a percentagem de inquiridos que diz não saber responder à pergunta ou que prefere não o fazer é elevada em ambos os casos (27 e 29%, respetivamente).

Noutro ponto, a maioria dos inquiridos acha que Luís Montenegro não deve fazer uma coligação com o Chega, mesmo que não tenha maioria absoluta – nas suas últimas intervenções públicas, o líder do PSD tem repetido várias vezes que não fará qualquer aliança com o partido de André Ventura. “Não é não.” No caso, 61% dos 504 inquiridos entende que Luís Montenegro deve manter-se fiel à linha vermelha que definiu, 28% entende que deveria mudar de ideias e 11% disse não saber ou não respondeu.

Ao mesmo tempo, a maioria dos inquiridos (55%) vê como elevada ou muito elevada a hipótese de existir uma nova ‘geringonça’. Esta sondagem teve uma amostra de 504 entrevistas efetivas, tem uma margem de erro de 4,4% e foi realizada através de um inquérito online entre os dias 10 e 13 de novembro de 2023.