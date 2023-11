A Comissão Europeia divulga esta quarta-feira as previsões económicas de outono, que serão de um crescimento económico contido pelo contexto “desafiante” relacionado com as tensões geopolíticas, nomeadamente no Médio Oriente, sem se prever recessão.

Estas projeções, que serão divulgadas pelas 11h (hora local, 10h em Bruxelas), deverão confirmar esta tendência de abrandamento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano e de recuperação gradual em 2024, tanto na zona euro como na União Europeia (UE).

A melhoria deverá também ser acompanhada por descidas na taxa de inflação, que tem vindo a baixar nos últimos meses após níveis históricos devido à reabertura da economia pós-pandemia de Covid-19, à crise energética e às consequências económicas da guerra da Ucrânia, mas ainda assim acima do objetivo de 2% fixado pelo Banco Central Europeu (BCE) para a estabilidade dos preços.

Numa altura em que o BCE estabiliza esta apertada política monetária, prevê-se uma descida dos preços que, juntamente com o esperado aumento dos salários, deverá fomentar a procura.

A divulgação surge depois de, na semana passada, a Comissão Europeia ter admitido que as tensões no Médio Oriente aumentam “os riscos e a incerteza” para as economias da União Europeia e zona euro, embora até agora o impacto tenha sido contido, enquanto o presidente do Eurogrupo rejeitou “uma recessão profunda”.

“Até agora, o impacto nos mercados da energia da tragédia no Médio Oriente, em Israel e em Gaza, tem sido contido, mas é claro que existe um risco para estes preços se houver uma escalada do conflito e, de qualquer modo, as novas tensões geopolíticas aumentam ainda mais os riscos e a incerteza”, declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, após uma reunião dos ministros das Finanças do euro, o responsável assinalou que “as perspetivas a curto prazo são desafiantes”.

Também intervindo na ocasião, o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, admitiu que a economia da zona euro tem tido “alguma perda de dinamismo”, mas assegurou que “a zona euro continua a manter-se resistente e não há razões para esperar uma recessão profunda ou prolongada”.

Também na semana passada, em entrevista à Lusa, o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Europa, Alfred Kammer, considerou que as tensões entre Israel e o grupo islamita Hamas, no Médio Oriente, têm um “impacto limitado” na atividade económica europeia, após pressões iniciais no setor energético, mas alertou para riscos inflacionistas.

Em meados de outubro, o preço do gás europeu voltou a subir, após uma tendência de descida pós-pandemia e pós-crise energética, devido aos receios de um conflito mais alargado no Médio Oriente, que podem colocar em risco os fluxos.

Nas previsões macroeconómicas de verão, divulgadas em meados de setembro, a Comissão Europeia divulgou que a atividade económica “muito fraca” na zona euro e na UE, que se deverá manter, motivou uma revisão em baixa das projeções para crescimento económico em 2024, para 1,3% e 1,4%.