A Comissão Europeia cortou as projeções de crescimento de Portugal para 2023 e 2024. Estima agora uma subida do PIB de 2,2% para este ano contra os anteriores 2,4% (de maio). Também para 2024 há um travão na economia portuguesa, de acordo com as projeções. O PIB subirá 1,3% em 2024, menos que as projeções anteriores de 1,8%. Essa marca poderá, no entanto, ser atingida em 2025.

Em ambos os anos Bruxelas aponta para excedentes orçamentais – de 0,8% em 2023 e de 0,1% em 2024, para voltar ao equilíbrio em 2025. Neste caso, as projeções são agora de maior excedente do que o apontado em maio (0,1%).

Bruxelas é menos otimista que o Governo na projeção para a dívida pública. Não ficará, nas contas da Comissão Europeia, abaixo de 100% do PIB. Para 2023 ficará nos 103,4%, em 2024 nos 100,3% e só em 2025 baixará dos 100%, ficando nos 97,2%.

Paolo Gentiloni, comissão europeu, realçou, na conferência de imprensa, que a projeção para 2023 é a mesma que a do Governo, mas em 2024 é mais baixa, como “em outros países”. No caso da dívida Bruxelas também tem “diferenças ligeiras”. Mas o comissário acabou por dizer que “espero que estejamos errados, porque gosto desta ideia de estar abaixo de 100% que o Governo tem na dívida pública”. “Penso que são diferenças pequenas, apesar da crise que está a acontecer”, aplaudindo a decisão de se aprovar o Orçamento antes das eleições. Concluiu dizendo acreditar que esta situação “não terá impacto no investimento no país”. Apesar disso, o investimento do país, estimado por Bruxelas, deverá agora crescer em 2023 apenas 0,9% (face à anterior projeção de 2,9%), mas deverá acelerar em 2024 para 3,6%. O investimento público deverá crescer, em 2023, 2,7%, contra a anterior projeção de 3,1%, devendo em 2024 subir 3,2%.

A Comissão Europeia acredita que a inflação em 2024 vai travar em relação aos 5,5% previstos para este ano. Em 2024, deverá ficar, em Portugal, nos 3,2% e em 2025 descerá mesmo dos 3% para ficar nos 2,4%.

Portugal, nas projeções da Comissão Europeia, crescerá acima da média da zona euro e União Europeia em 2023 e 2024. A zona euro deverá crescer, nesses anos, respetivamente, 0,6% e 1,2%, enquanto a União Europeia deverá crescer 0,6% e 1,3% (a mesma percentagem de Portugal em 2024). Espanha, Grécia, Croácia, Malta crescerão acima de Portugal. Chipre e Roménia cresceram na mesma linha, 2,2%. Um parceiro comercial importante de Portugal, a Alemanha, deverá contrair 0,3% este ano e crescer ligeiramente em 2024 (0,8%).

O Governo estimou, no Orçamento do Estado, um crescimento de 2,2% para este ano, tendo Bruxelas alinhado nesta projeção. Para 2024, a projeção do Governo é mais otimista do que a de Bruxelas. No documento de Medina, o Governo inscreveu uma projeção de crescimento de 1,5% para o próximo ano.

Bruxelas recorda que Portugal teve um arranque de ano forte (1,5% no primeiro trimestre em cadeia e 0,1% no segundo), mas que, no terceiro trimestre, de acordo com as estimativas rápidas do INE, teve uma contração de 0,2%. O INE vai confirmar (ou não) o valor a 30 de novembro.

Esta contração do terceiro trimestre aconteceu apesar do consumo privado e do investimento terem avançado, enquanto a procura externa ficou negativa. O turismo abrandou no verão, mas a Comissão Europeia aponta para um sinal de alguma reaceleração em outubro. Mas olhando para a frente, a procura externa mais fraca e o aumento das despesas com os juros das famílias e das empresas devem moderar o crescimento económico.

No entanto, o aumento dos rendimentos das famílias e a recuperação projetada gradual para os volumes de comércio, além do progresso do PRR ajudarão a melhorar o desempenho da economia no horizonte das projeções, diz Bruxelas.

Bruxelas acredita que no quarto crescimento deste ano Portugal terá um crescimento em cadeia de 0,2%.