O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) espanhol tomou a mesma decisão que a FIFA e também decidiu afastar Luis Rubiales de qualquer atividade relacionada com o futebol durante três anos. Em causa está o beijo do antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol a Jenni Hermoso nas comemorações do Mundial feminino que a Espanha conquistou. O ex-dirigente também foi castigado pelos gestos obscenos que efetuou durante a mesma ocasião. Cada uma das situações foi castigada com um ano e meio de sanção.

A decisão do TAD é igual à que foi divulgada pela FIFA no final do mês de outubro. Os dois castigos vão ser cumpridos em simultâneo, ou seja, não têm um efeito cumulativo. O processo foi aberto a 1 de setembro, tendo em vista analisar se as ações de Rubiales violavam ou não a lei do desporto espanhola no que à dignidade e decoro diz respeito. O juiz Alfonso Ramos considerou que os gestos do antigo dirigente deviam ser punido devido ao impacto nacional e internacional que tiveram no futebol espanhol, em especialmente o que é praticado por mulheres.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A decisão surge na sequência do processo que o Conselho Superior dos Desportos espanhol. Apesar do TAD ter reconhecido a gravidade dos atos, o tribunal não considerou existir abuso de autoridade, posição contrária à do organismo presidido por Víctor Francos.

[Já saiu: pode ouvir aqui o segundo episódio da série em podcast “O Encantador de Ricos”, que conta a história de Pedro Caldeira e de como o maior corretor da Bolsa portuguesa seduziu a alta sociedade. Pode ainda ouvir o primeiro episódio aqui.]

Luis Rubiales vai recorrer da decisão. Segundo o El Español, o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, alega que “a sanção deveria ser uma advertência, uma multa ou uma inibição de três ou seis meses”.

Após uma reestruturação da seleção feminina que incluiu a saída de Jorge Vilva, selecionador que venceu o Mundial, mas que também foi muito contestado pelas jogadoras, Jenni Hermoso voltou a atuar ao serviço de La Roja. Inicialmente, a jogadora do Pachuca foi afastada dos trabalhos da equipa, segundo alegou a nova selecionadora, Montse Tomé, para proteção da jogadora. No encontro que marcou o regresso, Jenni Hermoso marcou um golo decisivo contra a Itália.