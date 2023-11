O iate de luxo Victoria, que se suspeita pertencer ao Presidente russo Vladimir Putin, tem estado atracado num estaleiro em Istambul, na Turquia, país-membro da NATO.

A notícia foi revelada pelo Dossier Center, a rede de investigação liderada pelo oligarca e opositor de Putin Mikhail Khodorkovsky. De acordo com a publicação, o iate — avaliado em cerca de 45 milhões de euros — tem estado atracado desde outubro num estaleiro turco onde costuma estar abrigada a frota naval do país que serve a NATO.

Segundo a investigação, o Victoria começou a ser construído em 2005 na fábrica Sevmash, ligada ao Ministério da Defesa russo, e foi acabado em 2019. Está habitualmente atracado em Sochi, na Rússia.

O iate está oficialmente registado em nome de Gennady Timchenko, um oligarca e amigo próximo de Vladimir Putin que é um dos protagonistas do podcast narrativo do Observador “Um Espião no Kremlin”, onde é apelidado de “O Finlandês”. Vários jornalistas de investigação afirmam que Timchenko é um dos “testas-de-ferro” de Putin, assumindo a propriedade de vários bens que, na verdade, pertencerão ao Presidente russo.

O Dossier Center descobriu ainda que, entre os membros da tripulação do Victoria, está um marinheiro que já trabalhou noutra embarcação que pertence a Putin, o Shellest, e uma hospedeira que é irmã de um membro do FSO (organismo responsável pela segurança de vários responsáveis do governo). No passado, o comandante do iate foi Alexei Alexeev, que atualmente comanda o iate de Dmitry Medvedev, ex-Presidente russo e outro aliado próximo de Putin.

O iate estará equipado com bens de luxo, entre eles um tabuleiro de xadrez no valor de 1.500 euros e toalhas de praia que custarão mais de dois mil euros. É a nona embarcação de luxo apontada como pertencendo ao Presidente russo.