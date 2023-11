Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra Israel-Hamas

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esta segunda-feira estar horrorizado com o ataque a tiro ocorrido na noite de sábado no estado de Vermont (nordeste) contra três estudantes de origem palestiniana.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o líder norte-americano está a acompanhar de perto a investigação em curso e lamentou que o ataque tenha ocorrido justamente quando muitas famílias celebravam o fim de semana prolongado do Dia de Ação de Graças.

“Os estudantes deveriam voltar para a universidade com os seus colegas e não para um quarto de hospital”, afirmou a porta-voz.

A polícia de Burlington, onde ocorreu o crime, já prendeu um suspeito do ataque que identificou como Jason J. Eaton.

O suspeito de 48 anos foi preso no domingo, um dia após o tiroteio ocorrido perto do campus da Universidade de Vermont.

Eaton compareceu esta segunda-feira no tribunal por videoconferência, a partir do estabelecimento prisional onde está detido, apenas para confirmar a sua identidade, mas o seu advogado declarou a sua inocência, o que não impediu que o juiz tenha ordenado que ficasse detido sem fiança enquanto aguarda uma audiência a realizar nos próximos dias.

Segundo a polícia, dois dos jovens, que levavam o tradicional lenço palestiniano quando foram atacados, ficaram feridos no tronco e um nas extremidades inferiores.

Duas das vítimas estão estáveis e uma ficou gravemente ferida.

A polícia não identificou as vítimas, mas disse que todas tinham cerca de 20 anos e que visitavam a família de uma delas por ocasião do Dia de Ação de Graças.

Todos os três são descendentes de palestinianos e dois são cidadãos norte-americanos, enquanto o terceiro tem estatuto de residente no país.

De acordo com um depoimento policial, agentes federais encontraram uma espingarda no apartamento de Jason J. Eaton, que se recusou a identificar-se às autoridades, mas disse aos polícias que estava à espera dos estudantes.

O Procurador-Geral norte-americano, Merrick Garland, disse esta segunda-feira que o Departamento de Justiça está a investigar se o ataque foi um crime de ódio.

Os Estados Unidos têm registado um aumento acentuado nas ameaças dirigidas contra as comunidades judaicas, muçulmanas e árabes desde o início da guerra, em 7 de outubro, entre Israel o movimento islamita palestiniano Hamas.

“Há um medo compreensível nas comunidades de todo o país”, afirmou Garland.

O Institute for Middle East Understanding, numa declaração das famílias das vítimas publicada na rede social X (antigo Twitter), identificou os estudantes como Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ali Ahmad.

Hisham Awartani is a Palestinian American junior at Brown University, described as a math genius. He was shot by a white man yesterday in Vermont along with his friends Kinnan Abdalhamid and Tahseen Ahmed. The 3 students were wearing kuffiyehs.

There are fears Hisham may not walk pic.twitter.com/S0vngfTrDf

— Dena Takruri (@Dena) November 26, 2023