O Governo acelerou nas últimas semanas uma série de negociações com os sindicatos da administração pública sobre o sistema de avaliação de cerca de 65% dos funcionários e as carreiras dos técnicos superiores, de forma a que entrem em vigor mais cedo do que se previa. Essas negociações terminaram em acordo, assinado esta segunda-feira no Palácio de São Bento com o primeiro-ministro e duas das três estruturas sindicais que se sentaram à mesa do Governo, o STE e a Fesap, a quem agradeceu o “sentido de diálogo e de compromisso”. Mais uma vez, a Frente Comum, afeta à CGTP, ficou de fora.

Em jeito de balanço, António Costa defendeu que “hoje” há um “terreno sólido para poder continuar a avançar”e pediu que os “passos e reversões” dados no passado — “não é trocadilho”, apressou-se a acrescentar, entre risos — não voltem a aplicar-se à função pública.

“Durante estes oito anos nem sempre fui bem compreendido quando disse que era preciso darmos um passo de cada vez e nunca um passo maior do que a perna, porque era preciso assegurar que ao conjunto dos trabalhadores da administração pública cada passo que dávamos não era um passo com risco de reversão, porque passos e reversões tivemos muito ao longo dos… — não é trocadilho [risos] — tivemos muito ao longo destes quase 30 anos que levo de trabalho na administração pública. É preciso garantir que não há risco de reversão“, defendeu, no discurso após a assinatura do acordo de valorização dos trabalhadores da administração pública. Estes avanços “não são contraditórios” com a política de contas certas, acrescentou. “Não são necessários nem cortes, nem estagnação para que esse equilíbrio exista.”

