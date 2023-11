Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A ONU condenou esta terça-feira o ataque, no fim de semana, contra três jovens de origem palestiniana em Burlington, no estado de Vermont, no nordeste dos Estados Unidos.

“Condenamos esta violência. (…) Embora ainda esteja sob investigação, (…) os sinais de ódio são provavelmente bastante óbvios e não há lugar para o ódio e o fanatismo contra o Islão e qualquer outra forma de ódio”, disse, em conferência de imprensa, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Dujarric desejou rápidas melhoras aos três jovens, Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid e Tahseen Ahmad, de 20 anos, que, segundo o relatório da polícia, caminhavam na rua, no sábado à noite, quando um homem começou a disparar sem dizer uma palavra.

Os adolescentes usavam os tradicionais lenços palestinianos e falavam árabe.

Nesta segunda-feira, o departamento da polícia de Burlington anunciou a detenção de Jason J. Eaton, 48 anos, como suspeito do tiroteio, que deixou um dos jovens em estado grave.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar horrorizado com os acontecimentos.

O juiz ordenou que Eaton fosse mantido em detenção sem fiança, apesar deste se ter declarado inocente de um ato que está a ser investigado para ver se se trata de um crime de ódio.

Os ataques contra a comunidade árabe têm aumentado nos EUA desde o início do conflito entre o Hamas e Israel, a 7 de outubro.