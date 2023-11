O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quinta-feira ter “francas dúvidas” de que Israel esteja a respeitar o Direito Internacional na ofensiva militar na Faixa de Gaza com que está a responder ao ataque de 7 de outubro do grupo islamita Hamas, que controla este território palestiniano.

Em entrevista à televisão pública espanhola (TVE), Sánchez considerou que “não é aceitável” o que está a acontecer em Gaza. “Com as imagens que estamos a ver e o número crescente, sobretudo de meninos e meninas, que estão a morrer, tenho francas dúvidas de que [Israel] esteja a respeitar o Direito Internacional humanitário”, disse.

O primeiro-ministro espanhol ressalvou que a relação de Espanha com Israel é “correta” e que “os países amigos também têm de dizer as coisas que são verdade”.

O executivo israelita anunciou de imediato que a embaixadora de Israel em Espanha foi chamada de regresso pelo Governo israelita “para consultas em Jerusalém”, atendendo às “indignas declarações” do primeiro-ministro espanhol sobre a guerra em Gaza.

“Na sequência das indignas declarações do primeiro-ministro espanhol [Pedro Sánchez], que mais uma vez repetiu acusações sem fundamento, decidi chamar de volta a nossa embaixadora em Espanha para consultas em Jerusalém”, disse esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Eli Cohen, numa publicação nas redes sociais.

Following the outrageous remarks by the Spanish Prime Minister, who once again repeated baseless accusations, I decided to recall our ambassador to Spain for consultations in Jerusalem.

Israel is acting, and will continue to act, according to international law, and will continue…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 30, 2023