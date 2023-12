Morreu o apresentador e empresário Nuno Graciano, avança a SIC. Graciano estava afastado da televisão há mais de um ano.

O apresentador estava internado no hospital desde segunda-feira, segundo um comunicado divulgado nas suas redes sociais esta quarta-feira. A mesma publicação não refere qual foi o “problema de saúde” que levou ao internamento, mas sublinha que o antigo apresentador, de 54 anos, está com um “prognóstico reservado”.

“Agradecemos todo o apoio que temos recebido. Pedimos o máximo de respeito à família nesta fase”, reforçou o comunicado esta quarta-feira. Ao que o Observador conseguiu apurar, Graciano teria tido um ataque cardíaco e encontrava-se em coma.

Nuno Graciano tem estado fora da televisão desde que foi comentador do programa TVI Extra e que participou no Big Brother Famosos, em 2022. No ano anterior, tinha-se candidatado à presidência da Câmara de Lisboa, pelo partido Chega, tendo depois dito que não é “filiado do partido” e que o fez apenas pela “possibilidade de trabalhar com pessoas” e “ao serviço do povo”.

Nuno Graciano estreou-se na televisão em 1994, com o programa Doutores e Engenheiros, na TVI. Apresentou numerosos programas televisivos, sobretudo na SIC, como Não Há Crise, ou Contacto — neste último, começou por apresentar ao lado de Rita Ferro Rodrigues e, mais tarde, Maya.

Em 2013, trocou o canal de Paço de Arcos pela CMTV, e voltou a fazer dupla com Maya na apresentação do programa Manhã CM, onde ficou até 2016.

Num período de ausência da televisão, fundou uma marca de produtos regionais cujo nome devia ao termo com que fora sendo conhecido: “Tio Careca”.

Em 2019, conduziu o programa O Meu Clube, no Canal 11. Em 2022, tornou à televisão e à TVI, mas enquanto concorrente do reality show Big Brother Famosos. Após a participação, comentou formatos semelhantes no mesmo canal.