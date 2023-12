Não foi só para Portugal que a última jornada da fase de grupos da Liga das Nações acabou de forma dramática. A confortável vitória por 6-0 contra a Escócia apurava a Inglaterra para a fase decisiva da competição tendo em conta que as Lionesses, com os mesmos 12 pontos do que os Países Baixos, escapavam ao segundo lugar graças à diferença de golos em comparação com as neerlandesas. Acontece que, nos descontos do Países Baixos-Bélgica (4-0), Damaris Egurrola marcou por duas vezes e deitou por terra os objetivos da equipa britânica.

Lucy Bronze, jogadora que é filha de um português mas que representa a Inglaterra, viveu a desilusão por dentro. “Tempos difíceis nunca duram”, escreveu no Instagram a lateral titular no encontro com a Escócia ainda antes de saber que nos dias seguintes estaria de novo a ser destacada pela negativa.

Lucy Bronze on Instagram ❤️ pic.twitter.com/Di91cWFHgz — Fanzine WSL (@FanzineWSL) December 6, 2023

A FIFA disponibilizou mais informações relativas à investigação do caso do beijo de Rubiales a Jenni Hermoso. As novidades dizem respeito ao testemunho da presidente da Federação Inglesa, Debbie Hewitt. Segundo a dirigente, Rubiales, antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi “desagradável e desnecessariamente agressivo” com jogadoras inglesas na cerimónia de entrega de medalhas na final do Mundial feminino que decorreu em Sidney no passado mês de agosto.

Na investigação levada a cabo pela FIFA, Debbie Hewitt afirma que o ex-líder do futebol espanhol “aparentemente forçou um beijo na cara” a Lucy Bronze e “acariciou” o rosto de Laura Coombs, outra das internacionais inglesas convocadas para Mundial. Os dois exemplos citados aconteceram no mesmo palco em que Rubiales beijou Jenni Hermoso na boca, situação pela qual está acusado de agressão sexual.

Na sequência dos casos levantados por Debbie Hewitt, Luis Rubiales respondeu à presidente da Federação Inglesa dizendo que se tratava de “hipocrisia”. Hewitt esteve ao lado de Rubiales durante a cerimónia e aponta que os gestos do (naquela altura) homólogo em relação às jogadoras espanholas não foram consentidos. “Os abraços foram retribuídos, mas os beijos não. Parecia que algumas jogadoras moveram a cabeça para evitar o beijo. A presidente da Federação Inglesa sentiu-se profundamente desconfortável e envergonhada”, relatou a FIFA.

Desde a final do Mundial que a Espanha venceu, Luis Rubiales deixou de de ser presidente da Real Federação Espanhola de Futebol e vice-presidente da UEFA. A FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto espanhol afastaram ainda o antigo dirigente durante três anos de todas as atividades relacionadas com o futebol.