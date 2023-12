O encontro entre o Ankaragücü e o Rizespor tinha chegado ao fim, as duas equipas mantiveram os respetivos lugares a meio da classificação da Superliga da Turquia (equivalente ao principal escalão), a emoção tinha sido uma constante até ao final dos descontos, altura em que a formação visitante conseguiu chegar ao 1-1 final com um golo de Adolfo Gaich aos 90+7′ depois de os visitados terem jogado reduzidos a dez desde os 50 minutos por expulsão de Ali Sowe. A partir daí, gerou-se o caos e o futebol nacional ficou em choque.

Son Dakika !!! Ankaragücü-Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Kocanın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atma anı ve tekmelemeler. pic.twitter.com/arVDwOgEMj — Pennywise ???????? (@Pennywise_1715) December 11, 2023

Depois do apito final, o presidente do Ankaragücü, Fatih Mert, invadiu o campo em direção do árbitro do jogo, Halil Umut Meler, e, mesmo estando a ser agarrado numa primeira instância, agrediu com um murro o chefe da equipa de arbitragem. As imagens que se seguiram exibiram o juiz da partida com um olho negro e um visível inchaço após a agressão, sendo que outros vídeos filmados da bancada mostraram que foi alvo ainda de dois pontapés por elementos ligados à equipa da casa quando estava no chão.

It's very sad… As soon as the Ankaragücü – Çaykur Rizespor match ended, one of the people who entered the field attacked the referee of the match, Halil Umut Meler.pic.twitter.com/aBYw79kUL6 — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 11, 2023

De referir que Halil Umut Meler é um dos árbitros internacionais da Turquia, tendo marcado presença esta temporada no Benfica-Salzburgo e no Real Madrid-Sp. Braga, ambos da fase de grupos da Champions.

“O MKE Ankaragücü está muito triste pelo incidente que aconteceu esta noite. Pedimos desculpa em termos públicos ao futebol turco e a toda a comunidade desportiva pelo terrível incidente que aconteceu após o jogo contra o Rizespor no Eryaman Stadium”, escreveu duas horas depois o clube nas redes sociais.