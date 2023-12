Oito dos 14 padres suspensos no seguimento do relatório Comissão Independente que estuda os abusos sexuais de menores na Igreja Católica já regressaram ao ativo avança esta segunda-feira o Jornal de Notícias. Os sacerdotes retomaram funções nas dioceses de Lamego, Porto, Guarda e Lisboa.

A diocese do Porto, a única das quatro que respondeu ao jornal, explica a decisão com “a inexistência de provas” e o “arquivamento” do processo. Seis sacerdotes mantêm-se suspensos depois de terem sido envolvidos em casos de abusos relatados por vítimas. Apenas a duas vítimas foi disponibilizado apoio psicológico, em Vila Real e no Porto, de acordo com a informação prestada por 13 dioceses ao JN.

Na semana passada, o ex-padre madeirense Anastácio Alves foi condenado a seis anos e seis meses de prisão efetiva por quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de atos sexuais com adolescente pelo Tribunal da Comarca da Madeira.

O Grupo VITA vai apresentar esta terça-feira um Manual de Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Adultos Vulneráveis no contexto da Igreja Católica.