A Sword Health, a Addvolt e a Knok são as tecnológicas que ocupam o pódio da primeira edição do ranking Technology Fast 50 Portugal, anunciado esta quarta-feira pela consultora Deloitte.

Na primeira edição do programa em Portugal – a lista é já reconhecida em mercados internacionais – foram selecionadas as tecnológicas nacionais que registaram maior crescimento anual, entre o período de 2019 a 2022. Segundo a análise da Deloitte, as empresas vencedoras alcançaram um volume de negócios agregado superior a 550 milhões de euros, mais 265% do que em 2019, enquanto as exportações ascenderam a 250 milhões, mais 179% do que há quatro anos.

O ranking é composto por 50 empresas tecnológicas, que tiveram um crescimento médio de 400% no período analisado, explica a Deloitte.

O unicórnio Sword Health, estatuto dado a empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares, ocupa o primeiro lugar da lista, seguida pela Addvolt e pela tecnológica de saúde Knok no terceiro lugar.

“É com muito orgulho que recebemos esta distinção atribuída pela Deloitte. Em 2023, a Sword Health foi reconhecida nos Estados Unidos e, agora, em Portugal, como uma das empresas que mais cresce à escala global”, reage Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword. A empresa foi criada em 2015 e disponibiliza soluções de terapia física através de meios tecnológicos, operando principalmente no mercado norte-americano.

“Este reconhecimento pertence, em absoluto, a toda a equipa da Sword, porque só com o seu talento e dedicação é possível atingir este nível de resultados. Continuaremos focados em impactar positivamente a vida de todos os pacientes e na nossa missão: libertar dois milhões de pessoas da dor.”

A Magic Beans surge no quarto lugar, à frente da Twistag. A Replai, HiJiffy, The Loop Co ocupam as posições do sexto ao oitavo lugar, respetivamente. A Code for All_ e a Mediaprobe completam as primeiras dez posições da tabela.

Ao Observador, Pedro Brás da Silva, associate partner da Deloitte, considera que “os resultados são muito interessantes porque temos empresas de toda a dimensão”, explicando que o “tecido empresarial tecnológico foi todo sujeito a análise”.

A representatividade era um objetivo da consultora na elaboração deste ranking, onde “estão representadas empresas de 11 distritos diferentes, o que demonstra que o crescimento acelerado, a inovação e o empreendedorismo não são um exclusivo das grandes cidades”, continua Brás da Silva. “São empresas que praticamente não existiam e que no seu agregado já têm algum significado para a economia nacional, e também é muito interessante que quase 80% já apresentem resultados positivos.”

Além do ranking geral, foram ainda distinguidas tecnológicas em mais quatro categorias: Daniela Braga, a CEO da Defined.ai foi distinguida com o prémio “Women in Leadership”, e a Sensei, Bloq.it e a Musiversal foram distinguidas na categoria “Rising Stars”. O unicórnio Feedzai foi distinguido na categoria “Tech Rocketship” e a Doutor Finanças recebe o prémio “Impact”, atribuído a quem tem impacto no setor (está também em 40.º lugar na classificação geral).

Pedro Brás da Silva explica que, nas categorias suplementares, não foi usado o “critério quantitativo”, ficando à escolha da consultora a quem se figurava “como a opção mais meritória”.