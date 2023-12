Numa altura em que vários órgãos do futebol, a começar pelas associações de jogadores, vão lutando contra o excesso de encontros oficiais ao longo de cada época, a FIFA vai estrear no ano de 2025 um novo formato de Mundial de Clubes que passa dos atuais sete clubes para um total de 32 numa competição que irá realizar-se entre junho e julho nos EUA (que no ano seguinte, a par do México e do Canadá, recebem o Campeonato do Mundo de seleções). E, entre as 12 vagas destinadas a formações europeias, tudo aponta para que Portugal esteja representado por duas equipas, sendo que a passagem do FC Porto aos oitavos da Liga dos Campeões da presente temporada pode ter dado o empurrão decisivo para que também o Benfica esteja na prova.

Nesta altura, o Mundial de Clubes, que começou esta terça-feira na Arábia Saudita, é disputado por apenas sete clubes, neste caso os campeões continentais: os ingleses do Manchester City, representantes da UEFA por terem ganho a Champions; os brasileiros do Fluminense, depois de conquistarem a Taça dos Libertadores; os japoneses do Urawa Red Diamonds, vencedores da Champions asiática; os egípcios do Al Ahly, que ficaram com o título da Champions africana; os mexicanos do León, que ficaram com a Champions da América do Norte e Caraíbas; os neozelandeses do Auckland City, campeões da Champions da Oceânia; e o Al-Ittihad, formação saudita que surge como anfitriã por ter sido campeã da Liga na última época. Todavia, esta será a última edição neste formato, que tem apenas sete jogos incluindo o do terceiro e quarto lugares.

A FIFA quis dar outro fôlego à competição e torná-la literalmente num Mundial de clubes como se fossem seleções, apontando dessa forma para uma prova que colocasse em competição 32 equipas em vez das atuais sete. Depois, tudo andou à volta dos critérios de admissão e da “guerra” entre as posições continentais. Nesta altura existem já 13 clubes com presença confirmada na competição por troféus conquistados na janela dos últimos quatro anos, sendo que mais cinco terão também entrada direta. As restantes 14 serão escolhidas por questões de critério e de ranking nas últimas quatro temporadas. É aqui que entram os dois conjuntos nacionais, sendo que, de acordo com as contas do site especializado Football Rankings, o FC Porto já tinha uma das vagas garantidas, ao passo que o Benfica assegurou agora outra pela eliminação do Shakhtar.

Benfica will play at 2025 Club World Cup! Elimination of Shakhtar Donetsk confirmed that Benfica will play at 2025 Club World Cup. AC Milan won't play at 2025 Club World Cup! Due to elimination of AC Milan from UCL, either Juventus or Napoli will play at 2025 Club World Cup. pic.twitter.com/3lnwYt3Jj0 — Football Rankings (@FootRankings) December 13, 2023

Há também fatores que ajudam os conjuntos nacionais a chegarem a este patamar, sendo que a limitação de duas equipas por país acaba por ser a principal. À exceção de Inglaterra, que pode ter uma terceira equipa se Arsenal ou Newcastle se sagrarem campeões (e apenas neste cenário), todas as principais ligas acabam por “tapar” conjuntos que poderiam estar à frente de FC Porto e/ou Benfica, casos de Liverpool (que este ano foi para a Liga Europa), RB Leipzig ou Atl. Madrid. Já a Juventus, por exemplo, está em lugares qualificáveis apesar de estar fora das provas europeias em 2023/24 mas ainda pode ser ultrapassado pelo Nápoles caso consiga fazer uma campanha superior à da última temporada. Shakhtar e Salzburgo saíram da corrida, pelo que nesta altura entrariam nas oito vagas Bayern, Inter, PSG, B. Dortmund, FC Porto, Barcelona, Benfica e Juventus. Apesar destas previsões, é necessário ainda a confirmação por parte da FIFA dos atuais rankings de acesso ao Mundial de Clubes de 2025 para ter como garantido que todas entram na prova.

Quem está apurado e que vagas estão em aberto para o Mundial de Clubes de 2025

AFC (Ásia, 4 vagas)

Confirmados por terem vencido a Champions: Al Hilal (2021) e Urawa Red Diamonds (2022)

Al Hilal (2021) e Urawa Red Diamonds (2022) Por conhecer: vencedor da Champions de 2023/24 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores)

vencedor da Champions de 2023/24 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores) Por apurar: 1 equipa com melhor ranking nas últimas quatro temporadas

CAF (África, 4 vagas)

Confirmados por terem vencido a Champions: Al Ahly (2021 e 2023) e Wydad Casablanca (2022)

Al Ahly (2021 e 2023) e Wydad Casablanca (2022) Por conhecer: vencedor da Champions de 2023/24 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores)

vencedor da Champions de 2023/24 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores) Por apurar: 1 equipa com melhor ranking nas últimas quatro temporadas

CONCACAF (América do Norte e Caraíbas, 5 vagas)

Confirmados por terem vencido a Champions: Monterrey (2021), Seattle Sounders (2022) e León (2023)

Monterrey (2021), Seattle Sounders (2022) e León (2023) Por conhecer: vencedor da Champions de 2024 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores)

vencedor da Champions de 2024 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores) Por apurar: 1 equipa dos EUA que funcionará como “anfitriã” do torneio

CONMEBOL (América do Sul, 6 vagas)

Confirmados por terem vencido a Taça dos Libertadores: Palmeiras (2021), Flamengo (2022) e Fluminense (2023)

Palmeiras (2021), Flamengo (2022) e Fluminense (2023) Por conhecer: vencedor da Taça dos Libertadores de 2024 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores)

vencedor da Taça dos Libertadores de 2024 (ou melhor ranking se coincidir com um dos antigos vencedores) Por apurar: 2 equipas com melhor ranking nas últimas quatro temporadas

OFC (Oceânia, 1 vaga)

Por apurar: 1 equipa com melhor ranking nas últimas quatro temporadas

UEFA (Europa, 12 vagas)