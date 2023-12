Como é que o Pai Natal desce pela Chaminé?

Texto de Mac Barnett, ilustrações de Jon Klassen (Orfeu Negro). 14,50€

Uma pergunta tão óbvia como pertinente serve de base ao novo livro de Mac Barnett e Jon Klassen. Como é que o Pai Natal desce pela chaminé? permite também levantar as hipóteses mais estapafúrdias e, logo, arrancar umas quantas gargalhadas. Será que aperta mais o cinto? Ou fica pequenino como um rato? E se a casa não tiver chaminé? As perguntas sucedem-se, com as maravilhosas ilustrações de Jon Klassen a mostrarem um Pai Natal nunca antes visto, de óculos de visão noturna e até de roupa interior.

O Quebra Nozes – Uma História Musical

De Jessica Courtney-Tickle (Jacarandá). 23,90€

Pressionando o próprio livro, ouve-se a música do famoso bailado de Tchaikovski. Uma banda sonora de luxo que aqui acompanha uma adaptação ilustrada do conto de Dumas, onde seguimos Clara, uma menina que se prepara para celebrar o Natal com outros convidados – incluindo o tio, fabricante de brinquedos, que traz um Quebra-Nozes em forma de soldadinho. Com a menina, viajamos até ao Reino dos Doces, e sobretudo às notas emocionantes deste bailado, em 10 excertos de cenas icónicas. No final, o livro inclui uma pequena biografia de Tchaikovski e 10 pequenos textos que convidam a escutar novamente as peças da orquestra e a prestar atenção a certos instrumentos e emoções transmitidas pela música. Um exemplo: “Ouve o ritmo de abertura dos metais…tão parecido a soldadinhos de chumbo em marcha! As cordas respondem com um ritmo galopante, como se os soldadinhos estivessem a montar a cavalo. Consegues ouvir os graves na secção de cordas a subir nota a nota na escala?”.

Na mesma coleção, este ano saiu também o livro As Quatro Estações num Dia, onde a conhecida obra de Vivaldi serve de banda sonora a uma viagem pela primavera, verão, outono e inverno. Outro volume indispensável, para despertar o amor pela música clássica desde cedo.

Pequenos Contos de Fadas no meu Calendário do Advento

De Tereza Konupčíková (Oficina do Livro). 29,90€

São 24 mini livros num só, cada um com 12 páginas e uma personagem conhecida. Um calendário do advento de contos de fadas, para ler todas as noites de dezembro até ao Natal. Aladino é o primeiro a espalhar a magia, mas atrás das 24 janelas escondem-se outros convidados célebres, do Patinho Feio à Caracolinhos de Ouro, passando pela Branca de Neve e os Três Porquinhos. Os 24 booklets são destacáveis e, ao contrário dos chocolates, não derretem nem passam de validade, por isso podem voltar a arrumar-se para o ano seguinte.

O Natal dos Lápis

Texto de Drew Daywalt, ilustrações de Oliver Jeffers (Nuvem de Letras). 18,85€

Agora é que eles se excederam. Depois de Verde é a Cor do Natal, os lápis de cera voltam a celebrar a época com um livro original e generoso. Em O Natal dos Lápis, seis páginas foram transformadas em envelopes, e cada envelope esconde uma surpresa. Com o mesmo sentido de humor de sempre, e as famosas ilustrações de Oliver Jeffers, dentro dos envelopes há postais de familiares de cera, posters para desdobrar, um jogo para jogar com dados e umas irresistíveis roupas de papel para recortar e vestir o lápis cor de pêssego. Para ler, brincar e até enfeitar a árvore.

O Senhor Ramo

Texto de Julia Donaldson, ilustrações de Axel Scheffler (Jacarandá). 12,90€

Dos mesmos autores de O Grufalão, O Senhor Ramo conta as aventuras e desventuras de um pequeno ramo, pai de família, que é apanhado e levado por um cão. De pau para brincar a galho para o ninho, o Senhor Ramo vai passando de personagem em personagem, usado de formas diferentes numa lengalenga cheia de ritmo e com recurso a rimas e repetições. Apanhado para fazer lume numa lareira, terá salvação? Resta esperar por um milagre. Ou por alguém – terá barbas brancas? – que desça pela chaminé.

O Pequeno Robot de Madeira e a Princesa de Lenha

De Tom Gauld (Fábula). 14,95€

É um conto de fadas à moda antiga, cheio de imaginação e com uma bonita mensagem de amor fraternal e coragem. “Era uma vez um rei e uma rainha” são as palavras que dão início à história, tantas vezes repetidas mas aqui completadas com novas peripécias e personagens. As mais originais estão no título: um pequeno robot de madeira e uma princesa de lenha que, com invenções e feitiços à mistura, irão concretizar o desejo do rei e da rainha terem filhos. Neste caso, não é spoiler revelar a última frase – é mesmo o clássico “e todos viveram felizes para sempre” – mas com elevadas doses de suspense e de fantasia.

Bela & Boo e o Natal Mais Feliz

De Mandy Sutcliffe (Dom Quixote). 11,50€

Quando duas personagens tão encantadoras da literatura infantil se põem a preparar a época mais doce do ano, o resultado é um livro terno e com bonitas lições. Bela & Boo e o Natal Mais Feliz mostra a dupla criada por Mandy Sutcliffe de volta dos preparativos de Natal, com ilustrações românticas e nostálgicas pintalgadas de neve. Entre bolachas de gengibre, enfeites para a árvore e meias para encher de presentes, a menina e o seu coelho provam que o melhor da época é mesmo partilhar e fazer os outros felizes.

Não Gosto Mesmo Nada do Inverno

Texto de Fiona Barker, ilustrações de Christine Pym (Jacarandá). 12,90€

Dois esquilos aparentemente parecidos são afinal muito diferentes. E é a primeira folha caída que o mostra. Onde um vê uma péssima notícia – “oh, não! O verão está a chegar ao fim!” –, o outro antecipa todas as maravilhas do inverno que se aproxima. A partir do mesmo cenário, o livro acompanha os dois amigos e as suas respostas tão distintas às noites longas e escuras, às manhãs geladas, ao gelo e à neve – restando-nos querer ser mais Heitor do que Henrique e saber aproveitar os encantos da estação fria.

Perdido

De Mariajo Ilustrajo (Fábula). 14,95€

Um urso polar aparece perdido no meio de uma grande cidade. Dão-lhe um café numa loja atarefada, entregam-lhe o complicado mapa do metro, mas ninguém parece reparar nesta improvável figura que precisa de ajuda, tão longe de casa. Todos com os olhos mergulhados no telemóvel, absortos sem ver o que está à volta, deixam-nos a pensar em quem estará realmente perdido. Depois de A Inundação, sobre o trabalho de equipa, Mariajo Ilustrajo regressa com uma história sobre a vida contemporânea e a importância da empatia – valores que fazem sentido nesta época e em qualquer altura do ano.

O Natal de Família Gato – Um Livro do Advento

Texto de Lucy Brownridge, ilustrações de Eunyoung Seo (Jacarandá). 15,90€

A contagem decrescente começa 12 dias antes do Natal, quando a escola e o trabalho terminam e a Família Gato dá início aos preparativos para a Consoada. Como um calendário do advento, há muitas janelas para abrir – neste caso, 140 abas espalhadas pelos 12 cenários ricamente ilustrados do livro, que permitem descobrir o que está dentro dos embrulhos, atrás dos enfeites e até nos armários da cozinha. Tudo muito prendado e delicado, como manda a tradição.

A Loja Mágica de Natal

Texto de Maudie Powell-Tuck, ilustrações de Hoang Giang (Jacarandá). 12,90€

Qual é a magia do Natal? A família reunida? As luzes que aquecem e iluminam as noites frias? As músicas? Os presentes? Este livro reúne tudo isso numa loja mágica onde os porteiros são pinguins e os funcionários são ursos polares e leopardos, e onde as prendas mais originais são pagas com contos e canções – “quanto mais tontas, melhor”. Uma história sobre o que é realmente importante, com ilustrações que também encantam.

It’s Christmas Everywhere – Celebrations from Around the World

Texto de Hannah Barnaby, ilustrações de João Fazenda (Phaidon). 17,95€

É um livro mas também um pinheiro de Natal, graças à sua forma original e ao íman que permite tê-lo aberto em forma de árvore. Publicado em inglês na prestigiada coleção Phaidon Kids, It’s Christmas Everywhere, Celebrations from Around the World, de Hannah Barnaby, é ilustrado pelo português João Fazenda e reúne, numa linguagem simples e em rima, diferentes formas de celebrar o Natal à volta do mundo. Em formato rijo e pensado para leitores entre os dois e os cinco anos, o livro é também uma janela para os diferentes enfeites que são pendurados nesta altura do ano, das maçãs chinesas às pinhatas mexicanas.

A Aranha Antonieta e o Sr. Natal

De Vanessa Namora Caeiro (Booksmile). 14,95€

Ao quarto livro, a Aranha Antonieta põe um barrete vermelho na cabeça para contar como são as tradições de Natal em diferentes países. Da Ucrânia à Alemanha, seguimos a personagem criada por Vanessa Namora Caeiro num jogo criado para recuperar a memória do Sr. Natal, que deu uma grande queda e ficou amnésico. No final da história, o livro inclui ainda um guião de leitura feito pela professora Sandrina Esteves, com sugestões originais para lançar mãos à obra que incluem, por exemplo, fazer uma árvore com rolos de papel higiénico, um presépio com colheres de pau e um globo de neve num frasco.

A História do Natal

De Mónica Moura (Paulinas). 12€

Mónica Moura anuncia, no início, o que é um bom resumo do livro acabado de abrir: “Esta é a história de Maria, de José e de um Menino, Jesus, que mudou a História do Mundo. Esta é uma história de Reis vindos de países longínquos, de Anjos, de soldados, camelos e burros, é uma história de heróis e vilões, cheia de emoção!”. Uma História do Natal que recua ao ano zero desta celebração cristã, escrita e ilustrada pela fundadora da loja Maria do Mar.

O Almanaque do Mundo Mágico de Harry Potter

De J.K. Rowling (Editorial Presença). 34,90€

É apresentado como “o guia mágico oficial dos livros Harry Potter” e é um calhamaço com mais de 200 páginas e capa dura que explora os diferentes temas, cenários e personagens da saga do feiticeiro. São mapas, listas, cronologias e quadros tão cheios e ilustrados que voltam a lembrar como é rico o universo imaginado por J.K. Rowling. Do Quidditch ao autocarro cavaleiro, passando pelo chapéu selecionador e os fantasmas de Hogwarts, a promessa é encontrar tudo neste almanaque, sem precisar de varinha mágica (talvez, em certas páginas, de uma lupa). A par deste lançamento, a Editorial Presença continua a editar os livros originais nas luxuosas edições ilustradas pelo estúdio MinaLima, com páginas desdobráveis e interativas – outra bela sugestão para o sapatinho.