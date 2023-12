A Coca-Cola recolheu latas de Diet Coke, Sprite e Fanta de laranja em lojas de três estados dos Estados Unidos, Florida, Alabama e Mississipi, devido a uma possível contaminação face à presença de “potencial material estranho” nos refrigerantes.

A recolha começou no passado dia 6 de novembro e já foi concluída, tendo sido retiradas quase duas caixas com latas de refrigerantes, nomeadamente 1.557 de Sprite, 417 de Diet Coke e 14 de Fanta, com prazos de validade compreendidos entre janeiro e julho de 2024. De acordo com o The Washington Post, foi a FDA, a agência federal norte-americana para a saúde, que alertou para o facto de os consumidores deverem verificar as suas prateleiras.

Por sua vez, a Coca-Cola disse que os produtos afetados pela potencial contaminação já não se encontram nas prateleiras das lojas e que não foi conhecido, até ao momento, qualquer caso de doença associada ao alegado “material estranho”. A FDA ainda não especificou de que material se trata, tendo revelado que a probabilidade da existência de consequências graves para a saúde causados pelos refrigerantes possivelmente contaminados é “remota”.