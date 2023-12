Depois de em finais de 2021 ter publicado Cadernos do Dominguizo. Receituário da família Leal Castello Branco, início do século XIX, oriundo da Casa Espírito Santo, da Covilhã, Ana Marques Pereira ocupa-se agora de dois livros de família com registos culinários que Álvaro Teixeira de Queiroz, da Casa do Outeiro, em Ponte de Lima — classificada como imóvel de interesse público desde 1986 —, pôs à sua disposição, num gesto de ampla e justa patrimonização e difusão cultural que importa elogiar. “Quiseram valorizar uma cultura oitocentista regional e preservar a memória deixada pelo rasto desta família” (da Introdução, p. 17) que, vivendo sobretudo no Porto e em Vila Nova de Gaia, passava os períodos de vilegiatura nas suas Casas em Viana do Castelo e em Ponte de Lima, em que “a compilação e cópia dos registos foi efectuada” (p. 16). “Agora, que se encontra à frente de uma das casas da família, […] e apreciando a responsabilidade das famílias proprietárias na preservação do património cultural, tanto edificado como imaterial, interessava-lhe [referindo-se a Álvaro Teixeira de Queiroz] trocar impressões sobre esse assunto, uma vez que pretendia recuperar alguns dos elementos tradicionais das cozinhas da região e reviver as tradições culinárias da Casa” (p. 13). Outros cuidados são dignos de nota: a Casa e Quinta de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Viana, classificada desde 2014, foi recentemente “adaptada a turismo, com construção de um novo jardim, sob projecto do arquitecto paisagista Ilídio Araújo e orientação da arquitecta paisagista Cristina Castel Branco, também ela da família” (p. 25).

Os dois receituários, datados de 1835-61 e de 1855, foram recolhidos ou transcritos por João Coelho de Castro Villasboas e Sá (1803-83) e por José Luís da Silva Freitas Menezes e Vasconcelos, naturais de Caminha e do Porto. São, portanto, anteriores ao fim dos morgadios, decretado em 1861, e foram escritos, ao menos de início, com uma diferença temporal de apenas 20 anos. O primeiro contém 221 receitas, o segundo 209 (95 delas copiadas do anterior), mas nem todas são de cozinha (pratos, sobremesas, licores para “os dias especiais”, p. 38), pois também as há medicinais — contra a cólera e a raiva, contra o fastio, a dor da gota, os sezões, o reumatismo e a enxaqueca, etc., e, outras ainda, para a produção caseira de tinta de escrever e de tira-nódoas, ou o mais prosaico “matar percevejos” (pp. 140-42). “Apesar de existirem repetições, contabiliza-se um total de 428 receitas, no conjunto das duas obras, um número significativo e esclarecedor, que nos ajuda a elucidar sobre os hábitos alimentares e sociais de uma família da região Norte do país, na primeira metade do século XIX” (p. 39). “Trata-se de registos masculinos, destinados às mulheres da família ou ao pessoal de cozinha em serviço” (p. 33), antes que, pelo fim do século, as mulheres assumissem diretamente essa função no contexto das casas senhoriais.



Título: “Receitas Particulares e Curiosas. Manuscritos do século XIX da família Coelho Villasboas”

Autores: Ana Marques Pereira e Álvaro Teixeira de Queiroz

Prefácio: João Gomes d’Abreu

Editora: Ficta Editora

Páginas: 255

