Mais de quatro meses depois da Jornada Mundial da Juventude a maior parte dos agentes da Polícia de Segurança Pública ainda não foram pagos pelos serviços extra remunerados — também conhecidos por “gratificados” — que prestaram no decorrer do evento.

A informação foi confirmada ao jornal Público por dois sindicatos da PSP e pelo próprio Ministério da Administração Interna, que garante que já está “em curso o processamento administrativo para concluir o pagamento no mais curto espaço de tempo possível”. À Rádio Observador, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) confirmou também que o processamento do pagamento já está em curso.

Numa resposta escrita ao Público, o ministério explica que “a verba correspondente aos serviços remunerados prestados por polícias durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) já foi transferida para a PSP“. Não revela, no entanto, o valor que foi transferido para esta força policial, de onde veio, nem a quantos agentes se destina, adiantando apenas que no total da operação de segurança estiveram envolvidos cerca de 10 mil polícias.

O presidente da ASPP/PSP disse ao jornal Público que os polícias se mostraram preocupados pelo facto de, meses após o fim da JMJ, os serviços remunerados ainda não terem sido lançados no portal social da PSP, através do qual os agentes podem consultar os valor que tem direito a receber pelos serviços prestados. “Normalmente isso acontece uns dias após o serviço ser realizado”, explicou Paulo Santos.

Já o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) apontou que apenas estava apenas previsto que os polícias prestassem serviço ordinário de 1 a 7 de agosto para garantir a segurança na JMJ, mas perto do início do evento foi necessário reforçar o efetivo e, “como não havia agentes disponíveis, resolveram recorrer aos “gratificados”. Estima que o número de agentes que prestaram este serviço seja na ordem dos “milhares”, tendo alguns cumprido os turnos de seis horas no âmbito do serviço habitual, somando mais um ou dois turnos enquanto serviço gratificado.

“Os polícias trabalham e têm o direito a receber. Não têm que estar meses à espera”, sublinhou Armando Ferreira, referindo que a demora no pagamento se devia ao facto de, uma vez que não estavam previstos desde o início, ter sido dada a ordem para se realizarem sem se saber quem ia pagá-los. O presidente do sindicato acrescenta que os remunerados são habitualmente pagos antecipadamente à PSP pelas entidades que os requisitam, sendo pagos aos agentes que realizaram o serviço num prazo de dois meses.