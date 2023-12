Diogo Agostinho abandonou as funções de administrador do Global Media Group, depois de ter renunciado ao cargo de responsável pela área comercial esta sexta-feira, noticiou o Jornal Económico.

Depois de ter aceitado o desafio de integrar a administração do grupo detentor da TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias há três meses, Diogo Agostinho segue as pisadas das direções do Jornal de Notícias, da TSF, do Dinheiro Vivo e de O Jogo e torna-se a primeira baixa na administração encabeçada por José Paulo Fafe, CEO do grupo.

Nas últimas semanas várias direções do grupo deixaram as suas funções no seguimento da notícia sobre a intenção de a Global Media avançar com um novo despedimento coletivo, que poderia envolver cerca de 150 trabalhadores — e que não teve recuo por parte da administração.