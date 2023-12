Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O dress code da festa num clube noturno de Moscovo era claro: “Quase nu”. O rapper Vacio [nome verdadeiro Nikolai Vasiliev] escolheu vestir apenas uma meia para tapar o pénis (além de calçar uns ténis). E acabou por ser detido, condenado a passar 15 dias na prisão por “conduta desordeira” e a pagar uma multa de 200.000 rublos (cerca de dois mil euros) por “promover relações sexuais não tradicionais”.

Para já, Vacio teve o pior castigo da festa, privada, organizada pela apresentadora e blogger Nastya Ivleeva no dia 20 de dezembro, que suscitou grande polémica em tempos de guerra.

Mas não é o único a sofrer a fúria da ala mais conservadora da Rússia. Nastya Ivleeva, por exemplo, está a ser alvo de uma ação judicial, diz a BBC. Mais de 20 pessoas assinaram um processo de ação coletiva em que exigem que pague mil milhões de rublos (quase dez milhões de euros) à Fundação Defensora da Pátria, uma organização que doa dinheiro aos militares que estão na guerra na Ucrânia.

To illustrate the current state of the Russian public sphere, here’s a news story. A rapper in Moscow was arrested and forced to record a video apology condemning “LGBT supporters” after attending an “almost naked” dress code party, wearing only a sock on his genitalia 1/3 pic.twitter.com/fwU53PMiBR — Mediazona English (@mediazona_en) December 22, 2023

Os vídeos e as fotos que circularam nas redes sociais do evento irritaram soldados que lutam na Ucrânia, aborreceram Putin e fizeram mesmo os patrocinadores de alguns dos artistas mais conhecidos da Rússia rescindirem os seus contratos, adianta a Reuters. Há concertos a serem cancelados de repente e algumas estrelas a serem afastadas dos programas de entretenimento pré-gravados para a véspera de Ano Novo na televisão russa, acrescenta a BBC.

Bloggers, deputados e activistas pró-Kremlin, que apoiam a guerra na Ucrânia, ficaram furiosos, conta a BBC por estarem a festejar daquela forma quando os soldados russos arriscavam a vida na Ucrânia.

Segundo a agência de notícias britânica, a reação indignada dos bloggers pró-Putin, dos grupos da Igreja Ortodoxa, das autoridades, e dos meios de comunicação social estatais, tem dominado as manchetes dos jornais há vários dias, suplantando as notícias sobre o aumento dos preços dos ovos e da inflação.

Ontem, o porta voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi questionado sobre o assunto na sua conversa diária matinal com os jornalistas, mas preferiu não responder. “Que os senhores e eu sejamos os únicos no país que não estão a discutir este tópico”.

A Reuters recorda que na internet tem estado a circular um vídeo de Peskov a ouvir as explicações de uma das celebridades que estiveram na festa e que o portal Baza, conhecido por ter bons contactos com as forças de segurança, contou que os soldados na Ucrânia foram dos primeiros a queixarem-se do que acontecera depois de verem as imagens.