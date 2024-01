Uma série de abalos sísmicos que chegaram a atingir a magnitude de 7.6 atingiu a zona costeira de Ishikawa, no centro da ilha do Japão e na costa que dá para o Mar do Japão. Foi emitido um “grande alerta de tsunami” para a região que se estende a toda a costa, incluindo as zonas de Niigata, Toyama, Yamagata, Fukui e Hyogo, segundo a emissora nacional japonesa NHK.

Um “grande alerta de tsunami” apenas acontece quando se esperam tsunamis com três metros ou mais. Este tipo de aviso não acontecia no Japão desde 2011. Segundo a estação de notícias as pessoas nas áreas referidas devem sair de lá rapidamente para zonas altas ou longe da costa. A notícia dá ainda conta de alguns tsunamis já foram observados nas cidades de Wajima, de Toyama e de Kashiwazaki com 1,2 metros, 80 centímetros e 40 centímetros, respetivamente, entre as 16h21 e as 16h36, depois do sismo, horas locais. A diferença horária entre Lisboa e o Japão é de nove horas, pelo que as 16h00 no Japão são 5h00 da manhã em Portugal continental.

Na publicação da NHK na rede social X é possível ver a zona da costa japonesa em alerta.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024

A empresa férrea Japan Railway Company tem a linha de Akita Shinkansen suspensa desde as 5h00 da tarde (hora local) e outras duas foram também paradas desde então sem se saber quando retomar o serviço.

Foram sentidos 11 abalos significativos entre as 16h06 e as 14h48 (horas locais), cujos mais fortes chegaram a registar uma magnitude de 7.6. O tremer da terra terá chegada a Tóquio, a 300 km de distância, onde prédios chegaram a abanar, acrescenta o jornal britânico The Guardian.

A autoridade japonesa que regulamenta a atividade nuclear já avisou que não foram registadas irregularidades nas centrais elétricas ao longo da costa do Mar do Mar do Japão. A mais próxima dos sismos seria a de Ishikawa, que tinha os seus dois reatores desligados antes do sismo para uma inspeção e, por isso, não sentiu o impacto.