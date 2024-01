Até aqui as 187 pessoas que figuravam nos documentos legais referentes ao caso Jeffrey Epstein, o magnata acusado de tráfico sexual que se suicidou na prisão em 2019, eram referidas apenas como John e Jane Does. Mas desde a meia noite desta segunda-feira que já podem ser conhecidos, sendo certo que, por exemplo, o nome do ex-Presidente Bill Clinton aparece cerca de 50 vezes, noticiou a ABC News. Acabou o prazo para a apresentação de objeções à revelação dos nomes, depois de uma juíza do tribunal de Nova Iorque ter autorizado a divulgação pública das identidades das pessoas envolvidas no escândalo que até atingiu a Coroa britânica.

Este é o mais recente desenvolvimento do caso que começou há nove anos, quando Virginia Giuffre, uma das vítimas de abuso sexual do milionário norte-americano entre 1999 e 2002, apresentou uma queixa contra Ghislaine Maxwell, a amiga de Epstein. A socialite foi considerada culpada pelos crimes de tráfico sexual, transporte de um menor para participar em atos sexuais e duas acusações de conspiração, tendo sido condenada a 20 anos de prisão. Já o milionário norte-americano enforcou-se na prisão, enquanto aguardava julgamento por abuso e tráfico sexual de menores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Bill Clinton, o ex-Presidente dos Estados Unidos é identificado como “Doe 36” em mais de 50 registos e sempre negou qualquer envolvimento no caso. Bill Gates também estará na lista, por exemplo, por alegadamente ter sido pressionado por Epstein a financiar um fundo de caridade sob ameaça de expor um caso extraconjugal com uma jovem jogadora de bridge vários anos antes.

Entre os outros “John Does” estarão atores, funcionários do magnata, académicos e o princípe André do Reino Unido, sobre quem a testemunha “Jane Doe 162” deu mais pormenores: na altura com 17 anos, referiu que esteve com o filho de Isabel II, com Ghislaine Maxwell e com Virginia Giuffre.

Os nomes das supostas vítimas de Jeffrey Epstein levadas para as suas propriedades, incluindo uma mansão em Nova Iorque, uma vivenda em Palm Beach, uma ilha privada nas Ilhas Virgens Britânicas e um rancho nos arredores da Santa Fé, também poderão fazer parte desta lista.