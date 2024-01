Com 15,5 milhões de veículos transaccionados durante os 12 meses de 2023, os consumidores norte-americanos fizeram crescer as vendas em 13% face a 2022. Mais uma vez, o líder do ranking das vendas foi a General Motors (GM), que comercializou 2.577.662 unidades, um incremento de 14,1% em relação ao ano anterior, crescendo assim mais do que o mercado, em parte suportada pela Chevrolet, a marca mais vendida do grupo, à frente da GMC e Buick. Para a GM, os 100% eléctricos representaram apenas 2,9% do total das vendas, o que equivale a 75.883 veículos.

A 2.ª posição da tabela de vendas foi ocupada pela Toyota, incluindo a Lexus, com o grupo nipónico a transaccionar 2.248.477 unidades, mais 6,6% do que no ano transacto. A Ford caiu para a 3.ª posição do ranking, com 1.995.912 unidades, mais 7,1% do que em 2022.

A primeira grande surpresa surge na 4.ª posição, com o grupo Hyundai a facturar 1.652.821 veículos, com a soma das vendas da Hyundai, Kia e Genesis. Com este excelente desempenho, o grupo sul-coreano ultrapassou a Stellantis, liderada pelo português Carlos Tavares e que, além das marcas europeias que até há bem pouco tempo eram pertença da PSA e FCA, conta igualmente com as americanas Chrysler, Dodge, Jeep e RAM. A Stellantis vendeu 1.533.670 unidades.

Logo abaixo do top 5 surge a Honda (com a Acura) com 1.308.166 unidades, seguida pela Nissan (com a Mitsubishi) com 986.136 unidades, Tesla (663.000), Subaru (632.086), Grupo Volkswagen (565.416), BMW (397.521) e Mazda (363.354).