Cerimónia de despedida de Antonino Solmer quinta e sexta-feira no Cemitério de Carnide

O ator, encenador e professor de teatro Antonino Solmer morreu na passada quinta-feira, aos 73

A família agradece ainda a todos que se lhes juntarem nesta despedida e a quem lhes tem enviado mensagens de pesar e condolências.

“Sabemos que para ele isso seria importante e reconfortante, como o é para nós”, conclui a informação da família.

Antonino Proença Marques, conhecido como Antonino Solmer, foi ator e encenador, dirigiu o Teatro da Trindade e a companhia Os Cómicos, foi também subdiretor do Teatro Nacional D. Maria II, e teve uma longa carreira como professor da Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC), tendo formado gerações de atores.

Antonino Solmer nasceu em Lisboa, a 2 de março de 1950, segundo a base de dados do Centro de Estudos de Teatro (CET), da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Fez o curso de Atores-Encenadores da Escola Superior de Teatro e Cinema — antigo Conservatório Nacional —, a que se sucederam pós-graduações e estágios de interpretação e encenação, na Polónia, nomeadamente com o encenador e dramaturgo Josef Sjazna, em 1978, e nas escolas de teatro de Varsóvia e Cracóvia.

Foi diretor da Companhia Rafael de Oliveira, de Os Cómicos — Grupo de Teatro e do Contra-Regra — Centro de Atividades Culturais e de Produção de Espetáculos, que fundou e dirigiu com a escritora Eduarda Dionísio (1946-2023). Entre 1998 e 2000 foi subdiretor do Teatro Nacional D. Maria II.

A par do teatro fez cinema e televisão, entrando em filmes como “O Príncipe com Orelhas de Burro”, de António de Macedo, e “O Processo do Rei”, de João Mário Grilo, e em produções como o telefilme “Um Jeep em Segunda Mão”, de Jaime Campos, a telenovela da RTP “Terra Mãe” e a série filmada “A Tragédia da Rua das Flores”, versão televisiva do romance de Eça de Queiroz que coprotagonizou com Lourdes Norberto.

Como encenador, dirigiu textos dos principais autores da História do Teatro, das tragédias gregas à expressão contemporânea, incluindo dramaturgos como Federico García Lorca, August Strindberg e Henrik Ibsen, muitos deles com alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema .

É responsável pela montagem do primeiro texto de Arthur Schnitzler em Portugal, com a encenação de “Dança de Roda”, para a companhia Contra-Regra, em 1983.

Dirigiu ainda espetáculos de músicos como Sérgio Godinho e Emilio Cao.

Antonino Solmer estreou-se como ator em 1967, na Promotora Estúdio de Teatro, e, como encenador, em 1979, com os Cómicos, indica a base de dados do Centro de Estudos de Teatro, numa referência à versão para palco de “Retrato de Um Amigo Enquanto Falo”, de Eduarda Dionísio, levada a cena sob o título “Memória com Objetos”.