A vacinação gratuita contra a gripe e a Covid-19 vai ser alargada às pessoas com mais de 45 anos de idade, anunciou a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, numa entrevista dada na noite de quinta-feira ao Jornal 2, na RTP2. A governante disse também que, provavelmente, essa decisão será formalmente anunciada ainda esta sexta-feira.

“Acima de 45 anos, vamos disponibilizar a vacina da gripe e a vacina da Covid-19, também. Entendemos que existe justificação neste momento a nível nacional e temos doses suficientes em stock para fazer esse alargamento. E apelamos a que as pessoas se vacinem”, disse Margarida Tavares.

A governante sublinhou, contudo, que “aquilo que está bem demonstrado é que, abaixo dos 60 anos, as pessoas que têm maior benefício em vacinar-se contra a gripe são aquelas que foram inicialmente visadas [pela vacinação], ou seja, as que têm condições de saúde ou outras que as colocam num risco acrescido”.

