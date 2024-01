O GR Yaris é o pequeno desportivo mais entusiasmante do mercado. Introduzido em 2020, extraía 261 cv do motor 1.6 sobrealimentado com apenas três cilindros, usufruía de um sistema de tracção às quatro rodas e, por ter sido desenvolvido pela Gazoo Racing, a equipa que sagrou campeã do mundo de ralis, desafia o condutor a escolher a cada momento o tipo de comportamento mais a seu gosto. A Toyota revelou agora no Japão a versão de 2024 do GR Yaris, com alterações no exterior e no habitáculo, mas sobretudo com mais motor, uma caixa mais rápida e um chassi mais eficaz.

O motor é o mesmo, mas o bloco de três cilindros passa a fornecer mais 19 cv, elevando a potência para 280 cv, enquanto simultaneamente o binário sobe de 360 para 390 Nm, incrementando ainda mais a vantagem sobre a concorrência. E, para refrigerar isto tudo, mantendo as temperaturas do motor dentro dos parâmetros aceitáveis, a Toyota equipou o GR Yaris de 2024 com um radiador extra, que está ainda equipado com um sistema que pulveriza água sobre a superfície do radiador, para mais rapidamente extrair resultados deste permutador de calor.

O interior do renovado GR Yaris, com o tabiler "virado" para o condutor

Mecanicamente, a Gazoo Racing foi ainda mais longe ao propor uma alternativa à caixa manual de seis velocidades, que a Toyota afirma ser mais rápida. Trata-se de uma caixa automática com conversor de binário e oito velocidades, que contudo pesa mais 20 kg do que a opção manual.

Os detalhes do GR Yaris, além do motor e da nova caixa automática

O sistema de transmissão continua a distribuir a potência pelas quatro rodas, com diferenciais autoblocantes Torsen à frente e atrás, cuja regulação muda de acordo com o modo de condução escolhido, respectivamente Normal, Sport e Track. Isto altera o comportamento do carro, dotando-o de uma atitude mais neutra ou mais sobreviradora, consoante as condições do piso e as preferências de quem vai ao volante.

A Toyota anuncia uma maior rigidez para o chassi do GR Yaris, conseguida com recurso a mais 13% de pontos de soldadura e um incremento de 24% de colagem de peças de chapa por adesivo, uma espécie de soldadura em contínuo que rigidifica a estrutura. Depois de tornar o chassi mais eficaz, eliminando as deformações não programadas, o construtor concentrou-se na montagem de molas mais rijas para optimizar o comportamento, além de jantes BBS forjadas em liga de alumínio, igualmente leves mas mais robustas.

No exterior, torna-se evidente a nova frente, com um novo design e entradas de ar mais generosas, enquanto no interior o condutor está numa posição 25 mm mais baixa, o que é compensado por o topo do painel de instrumentos estar 50 mm mais baixo. Mas o que salta à vista é o tablier e a consola central estarem (15º) virados para quem está ao volante, conferindo ao habitáculo um aspecto mais racing e assegurando uma maior acessibilidade aos comandos.