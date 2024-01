Os economistas-chefes de grandes instituições públicas e privadas em todo o mundo antecipam, na sua grande maioria, um enfraquecimento das condições económicas globais em 2024. De acordo com uma sondagem divulgada pelo Fórum Económico Mundial, 53% dos inquiridos antecipam um “ligeiro enfraquecimento” e outros 3% admitem que a quebra das economias pode ser ainda mais gravosa. Menos de um em cada quatro especialistas aposta numa melhoria face a 2023.

As conclusões deste relatório foram divulgadas esta segunda-feira pelo Fórum Económico Mundial, no primeiro dia dos encontros anuais de Davos (Suíça). Além dos 56% que antecipam uma deterioração mais ou menos forte da economia mundial neste ano, 20% dos inquiridos acreditam que o enquadramento económico vai manter-se inalterado em relação ao passado recente. Só 23% acreditam numa “melhoria ligeira” e nenhum economista-chefe prevê uma aceleração robusta em 2024.

“Embora haja desenvolvimentos positivos, como um aliviar das pressões inflacionistas e os avanços no campo da inteligência artificial (IA), as empresas e os decisores políticos enfrentam desafios persistentes, ‘ventos contrários’ e volatilidade” na navegação do cenário económico, diz o relatório. A julgar pela opinião deste grupo de economistas-chefes consultados pelo Fórum Económico Mundial, “a relativa resiliência que a economia global tem demonstrado vai ser colocada à prova em 2024“.

