Há um limite para aquilo que a China pode gastar em estímulos públicos na tentativa de reavivar o crescimento e apoiar os setores da economia que enfrentam mais dificuldades, como o imobiliário. O aviso foi feito esta terça-feira pela Moody’s, agência de notação financeira norte-americana que baixou a perspetiva do rating da dívida pública chinesa – o que, muitas vezes, é uma ante-câmara para um corte desse mesmo rating. Por não serem novidade, os receios demonstrados pela Moody’s em relação à economia da China não provocaram grande abalo nos mercados financeiros. Os analistas não veem, para já, risco de um estouro súbito mas, sim, de uma longa e difícil agonia na segunda maior economia do mundo.

“A mudança para uma perspetiva negativa [antes era estável] reflete os sinais cada vez mais fortes de que será prestado apoio financeiro, por parte do Estado (…), aos governos regionais e a empresas públicas que estão em dificuldades financeiras“, escreveu a Moody’s num relatório onde mantém a notação “A1” para a China mas admite um corte em breve. No documento, a Moody’s alerta que esse dispêndio financeiro cria “riscos negativos generalizados para a robustez orçamental, económica e institucional da China“.

Estas são palavras medidas a régua e esquadro, por parte da agência de rating norte-americana, que acrescenta que há, também, “maiores riscos relacionados com um crescimento económico a médio prazo que é estruturalmente e persistentemente mais baixo“. Os problemas que há vários anos se arrastam no setor imobiliário, dos quais a gigante Evergrande é o principal rosto, contribuem para colocar as autoridades chinesas numa posição “desafiante” – a ter de “conceber e executar políticas económicas que promovam um reequilíbrio da economia ao mesmo tempo que se evitam riscos de moral hazard [os “perigos morais” que surgem quando se beneficia aqueles que criaram os problemas], ao mesmo tempo que se limita o impacto sobre as contas públicas”.

