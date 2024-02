A publicação recorre a uma alegada notícia da página Tribuna Nacional, um site que, com recorrência, é fonte de desinformação. Nela, lê-se que o Fórum Económico Mundial (FEM) “exigiu que os governos mundiais comecem a eliminar gradualmente a posse de carros”, com o objetivo final de “proibir completamente os carros para todos no futuro”. Há apenas uma exceção, de acordo com o post: “Pessoas com pontuações excecionais de crédito social.” Na publicação, esta suposta notícia é usada como alerta para todos os que defendem que este tipo de alegações não passam de “teorias da conspiração“. Mas será verdade?

O autor não refere que dados servem de base a esta alegação, o que dificulta a verificação dos factos. É apenas feita uma referência aos “planos de cidades de 15 minutos” — um conceito urbano residencial no qual a maioria das necessidades diárias pode ser atendida a pé ou de bicicleta, a partir das casas dos moradores. O termo ganhou popularidade nos últimos tempos, principalmente em países como França ou Reino Unido, e desde então tem sido alvo de várias teorias da conspiração.

E quanto ao Fórum Económico Mundial? Questionado pelo Observador, o chefe do departamento de comunicação do FEM, Yann Zopf, rejeita as alegações feitas e garante que a instituição “nunca fez estas declarações”. Numa resposta por e-mail, lamenta ainda que “cada vez mais” se assista a um “aumento das fake news“, adiantado que o Relatório de Riscos Globais 2024 do Fórum colocou a “informação falsa e desinformação como o risco mais grave para o mundo nos próximos dois anos”.

Em artigos publicados anteriormente, o Fórum Económico Mundial já referiu, por exemplo, a eficiência de plataformas de partilha de carros no combate ao desperdício de recursos naturais. Ainda assim, não encontramos provas de que a organização alguma vez tenha pedido a abolição total da posse de carros privados.

Importa referir que o FEM é com frequência alvo de desinformação (aqui, aqui e aqui), nomeadamente sobre o facto de alegadamente querer “abolir” determinados bens. O Observador já tinha, igualmente, desmentido uma publicação semelhante, mas referente às cidades “C40” — uma rede que reúne grandes cidades do mundo comprometidas com a luta contra as mudanças climáticas e que têm como principal objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE). Na resposta enviada ao Observador, referida anteriormente, o FEM reitera não ser responsável pelo trabalho do projeto “C40”, descrito como uma “organização independente“.

Para além disso, a Tribuna Nacional — um site brasileiro conhecido por difundir desinformação — já foi desmentida previamente pelo Observador (por exemplo, aqui).

Conclusão

Não é verdade que Fórum Económico Mundial tenha pedido uma abolição progressiva da posse de carros, a ser concluída ainda esta década. Contactada pelo Observador, a organização desmente este post. Alerta ainda para os “riscos da desinformação”, da qual o FEM é alvo com alguma frequência.

