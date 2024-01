Mais de três anos depois da morte de Diego Armando Maradona, a partida do craque argentina continua a dar que falar. Desta vez, foi o filho de El Pibe a falar publicamente sobre a morte do pai, alegando que há responsáveis pela mesma e que sabe quem são.

Em declarações ao canal italiano Mediaset, Diego Armando Maradona Júnior afirmou que “mataram” o seu pai “porque o abandonaram à sua sorte quando algo podia ser feito”. O filho foi ainda mais longe e acrescentou: “Não é a minha função dizer quem o fez, tenho a minha ideia, mas não posso dizê-la”. Apesar das acusações deixadas na entrevista, Maradona Júnior remeteu as conclusões finais para a justiça argentina, em que diz ter “muita fé”, que está a investigar o caso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Quanto à morte de Maradona, que morreu após ter sofrido uma paragem cardíaca, o filho acrescentou que “a sensação de vazio nunca vai desaparecer”, mas o “carinho que todos lhe demonstram alivia a dor, pelo menos em parte”.

Maradona Júnior nasceu em Nápoles, em 1986, e é resultado de uma relação extraconjugal do antigo futebolista com Cristiana Sinagra, empregada doméstica do jogador na altura dos acontecimentos. O filho disse ainda que travou uma grande luta pelo reconhecimento da paternidade e, “no final”, teve “o privilégio de estar perto dele e ter uma relação normal entre pai e filho”.

Apesar de terem mantido uma relação próxima nos últimos anos, a maior dor de Maradona Júnior é o facto de o pai não ter conhecido a filha. “Não aceitei totalmente a morte dele. Acho que nunca irei aceitá-la. Não era o momento certo”, completou.