Christine Ourmières-Widener terá “sonegado informação” quanto ao cargo de administradora que tinha numa empresa de consultoria de viagens e aviação quando era CEO da TAP, “violando clamorosamente” o Estatuto do Gestor Público. É isso que, segundo o Eco, consta da contestação da defesa da companhia aérea entregue na segunda-feira em tribunal perante o pedido de indemnização de 5,9 milhões de euros reclamada pela gestora por ter sido afastada do cargo no ano passado.

A defesa da TAP alega que Ourmières-Widener é “fundadora, acionista e administradora da O&W Partners, com sede em Londres”, uma “empresa de consultoria de viagens e aviação (travel & airline consulting)”, sem ter informado ou pedido autorização à companhia aérea, aos acionistas ou a representantes do Governo. Por isso, considera que violou o regime de exclusividade, um motivo para a demissão por justa causa, anunciada em direto, na televisão, em março do ano passado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta alegada incompatibilidade só foi conhecida pela TAP “no âmbito da preparação da presente ação”. A defesa sublinha que o Estatuto do Gestor Público define que o exercício do cargo “tem lugar em regime de exclusividade” e que o cargo de gestor público com funções executivas “é incompatível com o exercício de quaisquer funções profissionais, remuneradas ou não, bem como a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas”.

Quando foi CEO da TAP, a gestora francesa acumulou funções em mais duas empresas, também sem autorização — foi administradora da ZeroAvia onde ainda se encontra, segundo o jornal online; e foi administradora não executiva do MetOffice, cargo que deixou em maio de 2023, e que lhe dava uma remuneração anual de 15 mil euros.

O entendimento da defesa é que independentemente dos motivos que levaram ao afastamento da gestora, “esta sempre deveria ser destituída, com justa causa, por violação do regime de exclusividade aplicável aos gestores públicos com funções executivas”.

O Eco revela, ainda, que a defesa da TAP alega que Ourmières-Widener só teria a receber até 432 mil euros mesmo se fosse demitida sem justa causa, o que a companhia aérea também contesta. Esse valor corresponde ao salário mensal de 36 mil euros a 12 meses.

O Governo justificou a demissão com a “violação grave, por ação ou por omissão, da lei ou dos estatutos da empresa”. Em setembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, disse que não via “como” a ex-CEO poderia receber a indemnização milionária que reclama.