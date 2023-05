Ao contrário do que é habitual numa comissão de inquérito, a estrela (estrelas) do dia não foi a personalidade inquirida pelos deputados. A demissão esperada do presidente da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, mas só confirmada a poucos minutos do início da audição a Ramiro Sequeira, roubou o protagonismo ao administrador que tem o pelouro das operações, mas que entre 2020 e 2021 foi o presidente executivo (CEO) interino na pior altura de sempre da história da TAP, a pedido de Pedro Nuno Santos.

Seguro Sanches sai e assume a presidência do inquérito António Lacerda Sales. Tudo explicado na meia hora que antecedeu a chegada do administrador da TAP à sala da comissão de inquérito.

