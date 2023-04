Nem divergências irreconciliáveis, nem desalinhamento com o plano estratégico. Até esta semana, Alexandra Reis diz não saber a causa objetiva para a sua saída da TAP cuja fórmula jurídica descreve como renúncia antecedida de um acordo.

“Li no relatório da IGF (Inspeção-Geral de Finanças) que seriam divergências irreconciliáveis. Ontem ouvi que seria uma questão de perfil. Não consegui entender. Eu também poderia dizer que a CEO poderia não ter o perfil, mas não vou dizer. Não consigo identificar razões específicas. Essa questão tem de ser colocada à CEO”. A questão já tinha sido, no dia anterior, colocada à presidente executiva, mas sem que, depois da audição a Christine Ourmières-Widener, se estabeleça, sem dúvidas, o motivo que levou a gestora francesa a pedir que Alexandra Reis saísse não apenas da administração da TAP como também da companhia com a qual tinha vínculo desde 2017.

Para Christine Ourmières-Widener, que respondeu aos deputados da comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP na véspera, a saída da administradora aconteceu devido a um “desalinhamento” com a estratégia da comissão executiva. Em particular, sobre a execução do plano estratégico. E foi dando exemplos — os planos para acelerar o reforço da operação, com riscos, para aproveitar a retoma de 2022 que Alexandra Reis achou excessivo e o facto de esta ter votado contra o aumento de capital (por conversão do empréstimo do Estado no final de 2021).

