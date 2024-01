Demorou onze anos a ser construído e agora tem de ser restaurado até ao Natal, sem direito a derrapagem. O imponente baldaquino da basílica de São Pedro, em Roma, assinado pelo escultor e arquiteto italiano Gian Lorenzo Bernini vai ser recuperado, anunciou em conferência de imprensa o Vaticano há quatro dias. Será um “obra complexa e exigente”, que vai custar cerca de 700 mil euros, sublinhou o cardeal Mario Gambetti, citado pelo VaticanNews .

Com quase 30 metros e a pesar 63 toneladas, a famosa estrutura barroca de bronze saída das mãos de Bernini (que contou com a ajuda do seu pai Pietro, do seu irmão Luigi e do também arquiteto Francesco Borromini) há dois séculos e meio que não passava por um restauro. Foi em 1758 que uma vasta equipa (60 pessoas por dia, durante três meses, relembra a nota histórica do site oficial da Basílica) recuperou este dossel especial.

Agora prevê-se que os trabalhos durem dez meses, da segunda quinzena de fevereiro a dezembro de 2024, de forma a estar pronto para o Jubileu 2025. Trata-se de “uma restauração de grande valor simbólico”, disse o cardeal, “porque o baldaquino que se eleva solenemente acima do altar-mor indica com a sua magnificência o local do túmulo do apóstolo Pedro, a quem a Basílica é dedicada”.

