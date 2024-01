“Cautela máxima” e “gestão de recursos de forma sensível” são as palavras de ordem para lidar com a seca no Algarve. Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, falou esta quarta-feira aos jornalistas depois de presidir à 18.ª reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, em Faro. Foi anunciada a redução de 15% do consumo de água no setor urbano e de 25% no setor agrícola, dos quais 15% são para aplicar na redução da captação de água para rega. Ainda assim, no que diz respeito à agricultura, valores distantes dos 70% que chegaram a ser pensados aplicar.

“Esta reunião resulta de duas semanas de trabalho em que os intervenientes da área governativa e das entidades regionais trocaram impressões e estabilizaram cenários e necessariamente, apresentaram propostas em relação ao contexto em que estamos”, informou Duarte Cordeiro, que aponta o “reforço da capacidade de captação de água nos aquíferos” como uma das principais medidas.

Segundo o ministro do Ambiente, “se nada fosse feito relativamente à moderação do consumo, se chegaria ao final do ano sem água para abastecimento público” no Algarve. Na reunião, que durou quase quatro horas, foram decididos cortes menores que os que estavam inicialmente previstos para a agricultura.

