Filmes “Oppenheimer” e “Pobres Criaturas” os mais nomeados para os britânicos BAFTA

“Oppenheimer é o filme com mais nomeações para os prémios BAFTA, com 13. Já “Pobres Criaturas” conta com 11 nomeações. A 77.ª edição dos prémios britânicos de cinema acontece a 18 de fevereiro.