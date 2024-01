No Zimbabué, mais de 160 elefantes morreram, a maioria no Parque Nacional de Hwange, entre agosto e dezembro de 2023, devido à seca que atingiu o país. Especialistas em vida selvagem receiam que mais venham a morrer. No exterior do parque foram encontrados outros seis elefantes mortos em alegados incidentes de caça furtiva. A morte dos animais foi confirmada pela Zimparks (Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbabué) que atribuiu a causa de morte à seca.

A porta-voz do Zimparks, Tinashe Farawo, explicou que a entidade tem “estado a realizar testes e os resultados preliminares mostram que estavam a morrer de fome. A maioria dos animais estava a morrer entre 50 e 100 metros das fontes de água”, cita-ao The Guardian. Na sua maioria, os elefantes que morreram eram jovens, velhos ou doentes. O co-fundador e líder do grupo de conservação Bhejane Trust, Trevor Lane, explicou que não choveu, no Parque Nacional de Hwange, no ano passado, entre fevereiro e novembro e que, na África Austral, “o tempo seco persistente, as secas e os longos períodos de seca” estão a intensificar-se.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu, entre outubro e março, a ocorrência do El Niño, provocando tempo quente e seco e pouca chuva. Estas duas ocorrências resultariam “num atraso no início da precipitação e em longos períodos de seca” e que poderiam levar à situação no país africano, referiu o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, numa atualização feita em novembro, citado pelo The Guardian. O país, de acordo com o mesmo gabinete, no final do ano passado,“tinha recevido menos de 50% da precipitação sazonal acumulada quando comparada à média de longo prazo”. Em 2019, mais de 200 elefantes morreram por causa da falta de água.

O Parque Nacional de Hwange, com 14.651 quilómetros quadrados, para além de elefantes alberga búfalos, leões, chitas, girafas e muitas outras espécies de animais.