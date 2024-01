Os trabalhadores do Jornal de Notícias (JN) e do jornal O Jogo vão ativar a suspensão dos contratos de trabalho por falta de pagamento dos salários. A decisão foi tomada esta quinta-feira, depois das reuniões das redações dos jornais da Global Media Group, e anunciada em comunicado.

“Enquanto decorria a reunião de trabalhadores, o presidente da Comissão Executiva anunciou o não pagamento dos salários de dezembro ainda devidos aos trabalhadores do Jornal de Notícias, d’O Jogo, do Diário de Notícias, do Dinheiro Vivo, das revistas, da Global Imagens e dos serviços partilhados, até à decisão da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) quanto à ativação do artigo 14.º da Lei da Transparência, cuja aplicação suspende o direito de voto desta CE, e até ao levantamento da providência cautelar para arresto interposta pelo acionista Marco Galinha”, pode ler-se na nota enviada às redações.

No comunicado, a redação do JN recorda que José Paulo Fafe anunciou no dia 9 de janeiro a resolução do “atraso salarial no início desta semana, dias depois, remeteu esse “desejo” para o final desta semana” e “agora suspende mesmo a intenção de proceder a qualquer pagamento”. Mais do que isso, os trabalhadores do JN realçam o facto de este anunciou ser feito “através de um comunicado enviado a órgãos de comunicação social antes de o fazer chegar aos trabalhadores”.

Os trabalhadores do jornal O Jogo realçam a “coincidência” de os dias de plenário de JN e do diário desportivo serem “sempre marcados por comunicados da Comissão Executiva (CE)”. “Não cedemos a chantagens, pressões e táticas terroristas da CE ou de José Paulo Fafe, que fazem dos trabalhadores autênticos reféns e armas de arremesso”, pode ler-se na mesma nota, onde se sugere que “se a CE não é capaz de solucionar os problemas, que assuma isso e aja em conformidade”, já que “há propostas e vias de saída em cima da mesa para todos os títulos” e “a situação exige em toda a linha a abertura para uma negociação”.