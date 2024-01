É o segundo romance de Douglas Stuart, autor que, com Shuggie Bain, venceu o Booker Prize em 2020. Logo nas primeiras páginas, as semelhanças entre Um lugar para Mungo e o seu antecessor são evidentes. Quase sem dar por si, o leitor está mergulhado numa narrativa que mostra, em concomitância, a mentalidade e a vida de uma cidade, isto além de um certo determinismo provocado pela classe social em que se nasce. Estamos nos bairros operários de Glasgow, lugar onde, pela visão apresentada por Stuart, ninguém faz festinhas a ninguém.

Ao longo da narrativa há um equilíbrio permanente na utilização dos recursos frásicos. Por um lado, temos um narrador funcional, quase lírico, que vai dando o que o discurso directo não dá. Não que este não dê muito – já lá vamos –, mas temos, através desta voz não participante, parágrafos que são janelas abertas para o mundo, que mostram e explicam em simultâneo, que metem também o leitor dentro da cena. Por sua vez, o discurso directo não pretende a esterilização da língua. Em vez disso, as personagens falam como gente, característica que, existindo, deve ser sempre sublinhada. Os erros estão lá, as grosserias também. Abre-se o livro e vê-se gente a falar, não uma representação de um conceito além que não chega a ter sabor ou voz de pessoa. E muito menos há uma conceptualização linguística que faça com que o lirismo vença a realidade.

E nisto vai surgindo a história de Mungo e James, dois adolescentes de 16 anos. O primeiro é protestante, o segundo é católico – diferenças que são qualquer coisa, mas que entre os dois sabem a coisa pouca, e coisa menor ainda quando comparada com o mundo envolvente. Ainda assim, esta coisa pouca só existe entre ambos, uma vez que a própria cidade faz entre as duas realidades religiosas dois grupos intransponíveis que não podem ser misturados.

