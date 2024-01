A população de cinco distritos da província moçambicana de Cabo Delgado está isolada, desde sábado à noite, devido ao corte da travessia do rio Napacala na estrada nacional 380 (EN380), em Macomia, disseram as autoridades.

A situação afeta a população dos distritos de Muidumbe, Nangade, Mueda, Mocímboa da Praia e Palma, norte do país, que não pode viajar por terra, pela EN380, no troço do posto administrativo de Awasse–Macomia e vice-versa, devido ao corte da travessia face à queda excessiva de chuva registada nos últimos dias.

“Quando soube disso fiquei com medo e triste, porque tive de interromper a minha viagem a Nampula para ir comprar mercadoria”, explicou à Lusa um comerciante, a partir da sede distrital de Mocímboa da Praia, que se preparava para uma viagem a Nampula onde ia fazer compras para a banca de loiças.

A queda da ponte sobre o rio Napacala, na sede de Macomia, não só colocou em causa a circulação das populações, como também complicou a mobilidade das Forças de Defesa e Segurança que combatem grupos terroristas na região e que se encontram posicionadas a menos de um quilómetro, levando à preocupação dos moradores.

“Não temos saída, o maior medo é como é que os militares que estão lá em cima, na Ceta, vão nos socorrer em caso de uma invasão terrorista”, questionou uma idosa de 69 anos, a partir da sede distrital de Macomia.

A Administração Nacional da Estradas (ANE) confirmou, em comunicado, o corte da travessia e explicou que neste momento decorrerem trabalhos para o restabelecimento da circulação de viaturas até 23 de janeiro.

Entretanto, a ligação rodoviária para os distritos do norte poderá alternativamente ser feita através do percurso Sunate-Metoro-Momtepuez-Nairoto–Mueda, acrescentou.

Trata-se de uma via com 200 quilómetros de extensão e das mais movimentadas quando os grupos terroristas, a operar em Cabo Delgado há mais de seis anos, controlavam a EN380, no troço Sunate-Macomia.