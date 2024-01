Os dois homens que foram detidos na quinta-feira por crimes de burla qualificada, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão domiciliária, informou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, de 36 e 50 anos, foram presentes no Tribunal Judicial do Porto, na sexta-feira, onde lhes foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária com vigilância eletrónica.

Segundo a Guarda, os suspeitos, que já tinham estado envolvidos em mais quatro crimes de burla nos concelhos de Vila do Conde, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, foram detidos em flagrante delito no âmbito de uma investigação por diversos crimes de burla, que durava há cerca de dois meses.

De acordo com a investigação, os suspeitos abordavam as vítimas vulneráveis em razão da idade, na via pública, conquistando a sua confiança através do diálogo, resultando posteriormente no furto de objetos em ouro e na fuga imediata, tendo as vítimas sido lesadas em mais de 53 mil euros.

“No seguimento da ação policial, foi possível recuperar um par de brincos em ouro com duas pérolas, de valor estimado de 150 euros, que, após o seu reconhecimento, foram entregues à sua legítima proprietária”, refere a GNR.